По словам Вэнса, прорыв на переговорах по Украине заключается в том, что стороны (Россия, Украина, Европа) перестали скрывать свои позиции и начали честно говорить, в отношении чего они готовы идти на уступки, а в отношении чего — нет.

Здесь, во-первых, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важно уже само по себе то, что сказал Вэнс, и это действительно КОЛОССАЛЬНЫЙ прорыв - лишь бы только так оно все и было.

Во-вторых, важно и позитивное его к этому отношение - что он такой сдвиг ценит и считает прорывом.

В-третьих же, это в сочетании с позитивным настроем Штатов - единственно возможное продвижение к успешному итогу (так же, например, как предельно четко заданный вопрос это уже половина ответа).

Мир стал ближе, процесс идет.

Другая новость - Трамп назначил спецпосланником в Гренландии губернатора Луизианы, известного своим желанием присоединить этот остров к США.

К примеру - организовав независимость острова через референдум с его последующим слиянием с Соединенными Штатами по тихоокеанскому образцу, о чем несколько подробнее - на примере Республики Палау.

Глава этого "свободно ассоциированного" с США государства - не "консультативный" король, хотя по традиции он тоже есть, а демократически избранный президент, каковым сегодня является американец - сын владельца почти всех бизнесов в Палау, проигравший выборы своему шурину, но впоследствии их выигравший уже у его, шурина, сына.

Партий нет, а вместо послов в других странах интересы Палау представляют послы США в этих странах, если, конечно, об этом догадываются, что маловероятно.

При этом защищают это Палау (какая уж там армия!) только США - со своими военными базами, - заодно предоставляющие экономическую поддержку и главное - разрешающие гражданам Палау безо всяких виз свободно жить и работать в США, причем, что подчёркивается, на взаимной основе (то есть и американцы имеют симметричное право [при желании] зарабатывать себе на жизнь в совершенно суверенном Палау).

Нужно быть гренландцами, чтобы от подобного [пока что] отказываться.

Наши бы им проблемы…