Венгрия не поддержала ЕС с осуждением РФ по обстрелу Киева

В Венгрии представили свое "объяснение" того, почему страна единственная в ЕС не осудила убийство Россией гражданских украинцев в Киеве. В венгерском министерстве иностранных дел заявили, что такой шаг якобы "не способствует делу мира".

Соответствующее заявление МИД Венгрии сделал в ответ на запрос журналистов, передает Telex. Дипломатическое ведомство заявило, что не присоединилось к заявлению ЕС с осуждением ракетного террора, поскольку такой шаг якобы "не способствует делу мира".

"После долгого перерыва на Аляске начались переговоры между Америкой и Россией, которые наконец приблизили нас к миру. Если будет мир, не будет больше бомбардировок и бессмысленных жертв войны. Венгрия выступает за мир, поэтому мы можем поддерживать только документы, способствующие делу мира", – говорится в ответе министерства.

Обстрел осудили 26 стран ЕС и Британия

Заявление, осуждающее удар России по Киеву, опубликовала комиссаром ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В нем говорится, что аака является нарушением международного права и преднамеренно направлена ​​против гражданских объектов, включая здание делегации ЕС.

Заявление поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии.

К нему присоединилась также Великобритания.

Последствия удара по Киеву

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами".

По состоянию на вечер 30 августа известно о 25 погибших из-за обстрела Киева, среди них четверо детей, десятки людей пострадали.

В сети назвали имена погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Венгрия в день жестокого обстрела Киева запретила въезд командиру Сиз беспилотных систем ВСУ "Мадьяру", за то, что он "отдал приказ" на удар по нефтепроводу "Дружба" в России.

"Мадьяр" заявил, что власти Венгрии устраивают "танцы на костях" и зарабатывают "кровавые деньги" на дешевой российской нефти, а МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине.

