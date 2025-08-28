МИД Украины вызвал посла Венгрии и вручил ему ноту протеста из-за 'Мадьяра': подробности

Посол Венгрии был вызван в Министерство иностранных дел в ответ на дискриминацию Будапештом венгерского меньшинства в Украине, в частности запрет въезда на венгерскую территорию командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди "Мадьяра". Послу вручена нота протеста.

Об этом вечером в четверг, 28 августа, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Соответствующее сообщение он опубликовал на официальной странице в соцсети X.

"Венгерского посла вызвали в МИД Украины. Ему вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", – говорится в заявлении.

Сибига добавил: Украина призывает Венгрию "и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина по-прежнему готова".

Дополняется...