'Засуньте в задницу ваши санкции': 'Мадьяр' ответил Венгрии на ограничения и напомнил об убийствах Россией мирных украинцев

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ, Герой Украины Роберт Бровди "Мадяр" резко отреагировал на запрет его въезда в Венгрию. Он заявил, что венгерские власти устраивают "танцы на костях" и зарабатывают "кровавые деньги" благодаря торговле российскими энергоносителями.

Такое заявление "Мадьяр" обнародовал в официальном Telegram-канале. Он указал, что выражает свою позицию как этнический венгр, украинский военный, командир "Птиц ВСУ".

"Мадьяр" ответил Сийярто

В ответ на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который выдал, что ограничения для Роберта Бровди приняли из-за регулярных атак Сил беспилотных систем на российский нефтепровод "Дружба", "Мадьяр" пообещал, что в будущем все равно посетит Венгрию.

Военный планирует это сделать, когда нынешние чиновники Венгрии уже не будут у власти.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец, и прибуду на Родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяров в Венгрии хватает. А за ограничения Шенгена – не берите на себя больше, чем можете потянуть", – сказал "Мадьяр" в видеообращении.

Он добавил, что популистские заявления Будапешта вокруг якобы "угроз суверенитету Венгрии" не имеют ничего общего с действительностью – а лишь с выгодой от торговли российскими энергоносителями.

"Что касается популизма вокруг названных угроз суверенитету Венгрии, – "продавайте" это и дальше местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на это "бла-бла" ведется. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира "Птиц ВСУ": масляничая за нефтепровод "Дружбу", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем", – сказал военный.

По его словам, покупая нефть в РФ, Венгрия становится причастной к "приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины".

"Мадьяр" напомнил, что только 28 августа армия России убила почти два десятка украинцев в Киеве.

"Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить. Без претензии на политику. Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление", – резюмировал он.

Что предшествовало

28 августа Сийярто в видеообращении, опубликованном на его Facebook-странице, заявил, что Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также во всю Шенгенскую зону командиру ВСУ, который отдал приказ на поражение в России нефтепровода "Дружба".

Он назвал поражение Силами обороны законной военной цели на территории страны-агрессора атакой на венгерский "суверенитет и национальные интересы".

Фамилии указанного командира ВСУ Сийярто не назвал, но позже советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в телеэфире сказал, что речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди ("Мадьяра"), который является этническим венгром.

Руководитель МИД Украины Андрей Сибига акцентировал, что заявление Будапешт сделал свое заявление именно тогда, когда в Киеве после массированного удара России из-под завалов многоэтажки доставали тела погибших детей. Если российский трубопровод для Венгрии важнее убитых Москвой украинских детей, то это моральный упадок, заявил министр.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа дроны-камикадзе атаковали в нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине, которая является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и обеспечивает военную логистику агрессора.

18 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ, перекачка нефти по нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Сийярто заявил, что Украина якобы навредила энергобезопасности Венгрии, которая, мол, к войне "не имеет никакого отношения".

Он также пригрозил Украине отключением электроэнергии, поскольку Венгрия является одним из главных поставщиков света в украинское государство.

Андрей Сибига в ответ на требования Будапешта прекратить атаки на нефтепровод "Дружба" призвал Венгрию "стать независимой" и "не указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда", поскольку "он президент Украины, а не Венгрии".

