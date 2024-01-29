Венгрия хочет вернуть своему меньшинству все права образца 2015 года: Сийярто привез список требований из 11 пунктов

Венгрия просит Украину вернуть права своему национальному меньшинству в том объеме, которым она пользовалась до 2015 года. Список требований содержит 11 пунктов.

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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге по итогам переговоров в Ужгороде. На нем также присутствовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы прибыли сюда, чтобы возобновить добрососедские отношения, перед нами долгий путь, но мы с венгерской стороны готовы проделать эту работу. На Закарпатье венгры и украинцы живут в мире", – сказал Сийярто.

Венгерский дипломат отметил, что в последние годы отношения между Украиной и Венгрией были не лучшими.

"Начиная с 2017 года, в Украине принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, который это остановил. Вы, возможно, сочтете, что я невежлив, но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. И ничего больше", – сказал министр.

В частности, венгерская сторона просит о восстановлении статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни. По словам главы МИД Украины, была создана комиссия, которой поручено разработать соответствующие предложения для министерств.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Европейском Союзе грозят "ударить" по экономике Венгрии, если премьер страны Виктор Орбан наложит вето на помощь Украине. Брюссель планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

Столтенберг заявил, что американские законодатели должны поддержать дальнейшую военную помощь Украине. Ибо это ключевой сигнал сдерживания для Китая.

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