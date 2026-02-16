Венгрия готова принять мирный саммит по Украине, – Сийярто после встречи с Рубио

Венгрия готова принять международный мирный саммит по войне в Украине, если стороны придут к согласию о таком формате переговоров. В Будапеште заявляют, что страна изначально поддерживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение боевых действий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Соответствующее заявление обнародовано на официальной странице венгерского министра в соцсети X.

Во время разговора с американским госсекретарем стороны обсудили перспективы мирного урегулирования войны в Украине. Венгерский министр подчеркнул, что Венгрия, в отличие от большинства европейских государств, не поставляла оружие Украине и сохраняла прямые дипломатические каналы общения.

Он также подчеркнул, что Будапешт с самого начала поддерживал мирные инициативы, которые продвигал Дональд Трамп, и считает политический диалог единственным путем к завершению войны. Именно поэтому Венгрия, по его словам, готова предоставить свою территорию для проведения мирного саммита с участием заинтересованных сторон.

В заявлении не уточняется возможный формат переговоров или перечень участников, однако в Будапеште отмечают: страна открыта к посреднической роли при условии наличия политической воли к переговорам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Венгрию выступил с заявлениями, которые фактически стали политическим сигналом поддержки премьер-министра Виктора Орбана. На совместной пресс-конференции он отметил заинтересованность Дональд Трамп в успехе нынешнего венгерского руководства.

