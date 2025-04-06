'Венгрия – часть команды Путина': глава МИД Эстонии призвал лишить Орбана права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко высказался относительно позиции, которую заняла Венгрия. По его словам, это государство является частью команды российского диктатора Владимира Путина, а не европейской.

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Об этом Цахкна сказал в интервью Rheinische Post, тезисы из которого публикует Spiegel. Он предложил лишить венгерского премьера Виктора Орбана права голоса в Европейском Союзе, чтобы предотвратить раскол в Европе.

"Давайте будем честными: для того чтобы быть разделенными, нам нужны две большие стороны. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина, а не нашей европейской команды", – отметил министр, отбросив таким образом аргументы о якобы разделенности континента.

Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию по отношению к Орбану, так как сейчас Венгрия может блокировать единогласные решения, например, касательно европейской внешней и политики безопасности.

"Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишения страны-члена права голоса, если ее членство угрожает безопасности Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан", – сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас применить статью 7, Цахкна сказал: "У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе и ближе".

Глава МИД Эстонии также назвал Путина "лжецом" и призвал конфисковать замороженные российские активы. "У нас есть замороженные недвижимые активы в Европе на сумму 240 миллиардов и больше. Большинство денег российского центрального банка находятся в Бельгии", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что каждые полгода необходимо принимать решение о продлении действия санкций – каждый раз для этого требуется согласие Венгрии.

"Если они заблокируют это в июне, санкции не только закончатся, но и нам придется отдать 240 миллиардов евро Путину. Как главы государств и правительств объяснят гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он хочет использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому мы должны конфисковать эти активы", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в руководстве Европейского Союза раздражены пророссийской позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который за последние три года вставляет палки в колеса ЕС в принятии решений в поддержку Украины. В блоке рассматривают способы усилить давление на него, сказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

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