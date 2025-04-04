Удастся ли усилить давление на Орбана из-за поддержки Путина: дипломат объяснил, какие настроения преобладают в ЕС

В руководстве Европейского Союза раздражены пророссийской позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который за последние три года вставляет палки в колеса ЕС в принятии решений в поддержку Украины. В блоке рассматривают способы усилить давление на него.

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Об этом сказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Керцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко в эфире OBOZ.Talk. В частности, надавить на главу венгерского правительства из-за его заигрывания с российским диктатором Путиным стремится Германия.

Так, в проекте коалиционного соглашения между немецкими париями ХДС, ХСС и СДПГ предлагается приостановить финансирование стран, нарушающих принципы верховенства закона внутри ЕС и лишать их права голоса. Венгрия в этом документе не упоминается, но все понимают, что речь идет именно об этой стране.

"Очевидно, вопрос уже назрел и перезрел. Говорили уже достаточно давно о том, что надо придумать новую схему голосования. Когда ЕС создавали, там было гораздо меньше стран, сейчас их 27, это очень много. И одна страна что-то может ветировать. Поэтому принцип квалифицированного большинства абсолютно мог бы нормально действовать. Сейчас это принципиальные для Евросоюза вопросы, потому что есть единая политика безопасности и внешняя политики. И только одна страна идет против. В вопросах, касающихся сектора экономики, может страна дискутировать. Но здесь блок вопросов, который никогда не возражался, если консенсусно есть решение определенное. Консенсусно это значит всех, но есть у нас Виктор Орбан со своим особым мнением. Все видят, что это мнение ориентируется на Кремль", – считает он.

По словам дипломата, в Европе всех раздражает позиция венгерского премьера, ведь Россия начала полномасштабную войну, крупнейшую после Второй мировой, является агрессором, уничтожает украинские города, инфраструктуру, а страна-член ЕС блокирует усилия блока, чтобы наказать страну-агрессора не военным путем, а экономическим.

"Собственно говоря, санкции – это экономический путь давления на страну, чтобы она изменила свою политику. И вот постоянно все эти палки в колеса вставляет Виктор Орбан, то против патриарха Кирилла, то против какого-то миллиардера российского, то против какого-то крупного стратегического российского предприятия, то против помощи Украине, то против помощи вооруженным силам. И все это идет бесконечно, нон-стоп, и эту ситуацию нужно менять. Германия как лидер Евросоюза заявляет, нет, так больше не может быть, меняем правила игры", – сказал Левченко.

Речь идет не об антивенгерской мере, а мере против политики Орбана и для мобилизации деятельности ЕС. Левченко напомнил, что правительство в Венгрии рано или поздно изменится.

"Орбан – опытный политик и он немало сделал для Венгрии, но сейчас уровень инфляции наибольший в Европе был в Венгрии. Сейчас еще могут отсечь от ряда фондов. Россия уже так много Венгрии не может дать, потому что сама воюет, ей средства сами нужны, сколько может, конечно, дает. Сидеть на двух стульях, на европейском и кремлевском уже невозможно. Европейцы сказали, что так не может быть и следует венграм делать выбор", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии пытается убедить своих граждан не поддерживать вступление Украины в Европейский Союз. Однако аргументы Орбана основываются на манипуляции и откровенной лжи.

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