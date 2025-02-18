'Великолепно решают проблемы': представитель России заявил о первых встречах с членами делегации США в Саудовской Аравии

Перед началом переговоров США и России по поводу войны в Украине в Саудовской Аравии в России похвалили президента США и его команду. Они, мол, "прекрасно решают проблемы".

Видео дня

Об этом заявил в комментарии CNN представитель российской делегации на запланированных двусторонних переговорах, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что уже встретился в Эр-Рияде с несколькими представителями команды Трампа и опроверг, что во время первой встречи будет обсуждаться вопрос снятия санкций с России.

О встречах с несколькими представителями команды Трампа Дмитриев заявил еще до начала переговоров между США и РФ, которые должны стартовать во вторник, 18 февраля. Встречами россиянин остался удовлетворен.

"Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я считаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы", – сказал представитель российской делегации.

В то же время, Дмитриев уверяет, что россияне еще не получили конкретных обещаний от американских переговорщиков.

"Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – заявил представитель государства-агрессора, развязавшего кровопролитную неспровоцированную войну против Украины.

По словам Дмитриева, российская делегация не выдвигала среди первоочередных целей переговоры смягчение санкций против РФ. Вместо этого он принялся размышлять о "выгодах от совместной работы" для экономик как России, так и США.

Российский чиновник также опроверг, что Россия в первую очередь стремилась смягчить санкции, с которыми столкнулась страна, и утверждал, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.

"Я считаю, что очень важно строить мосты. Я считаю, что американо-российские отношения очень важны для мира", – заявил Дмитриев.

CNN отмечает, что задачей Дмитриева в ходе переговоров с США было определено возобновление экономических связей между США и Россией. Именно он принимал участие в переговорах по освобождению захваченного Россией в качестве заложника американского учителя Марка Фогеля. Последнего США обменяли на осужденного на многолетнее заключение основателя криптовалютной биржи, фигурировавшей в громких финансовых преступлениях.

Напомним, накануне в Кремле подтвердили отправку своей делегации в Саудовскую Аравию. В нее вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Согласно официальным заявлениям Кремля, стороны намерены обсудить три основных темы. Речь идет о возобновлении двусторонних отношений, подготовке к возможным переговорам о завершении войны в Украине и возможной встрече президента США Дональда Трампа с Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!