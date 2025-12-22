Конфлікт в Україні змінив світ та хід історії на багатьох рівнях. Зокрема, він продовжує змінювати характер війни, від інформаційного фронту до технологічного. Ці сейсмічні зрушення здаються настільки ключовими, що їх сприймають як щось на зразок природних сил – вони просто відбуваються в результаті тектонічного тиску. Але, звичайно, вони не відбуваються самі по собі. Вони створені автором. З українського боку, вражаюча еволюція робототехніки безпілотників та точного наведення на ціль, приголомшливі розвідувальні подвиги далекобійних ударів по паливних установках, морських та армійських цілях, весь арсенал асиметричного опору шаленому Голіафу російської агресії – це результат людських зусиль, індивідуального героїзму. Багато з цього починається на безлічі креслярських дощок та комп'ютерів, але значною мірою координується та розгортається зверху. Ми час від часу бачимо таємничих осіб, відповідальних за це, коли вони потрапляють у центр уваги.

Однією з таких провідних фігур, можливо, головним архітектором революції у війні, є керівник розвідки України Кирило Буданов, який також нещодавно долучився до команди прямих переговорів щодо мирної угоди навпроти команди президента Трампа з США. Буданова вперше призначив Зеленський керівником оборонної розвідки у 2020 році, і з того часу він непомітно піднімався у своєму становищі. На той момент президент України не міг знайти правої руки, яка б краще підходила для найвищої трибуни поруч із ним. Не лише через робочі вимоги цієї ролі, але й через історичний момент та вимоги громадськості до цього ешелону в наші дні – ультракомпетентні, непідкупні, прозорі публічні особи – лідери, які відомі, перш за все, своєю чесністю.

Керівник розвідки нещодавно намагається частіше вийти з тіні. Нещодавно він дав широко висвітлену прес-конференцію в Україні для місцевих журналістів. Він зробив кілька різких заяв, попереджаючи, що Москва готується вийти проти Європи, ймовірно, країн Балтії та Польщі, через два роки, перенісши свій графік з 2030 на 2027 рік. Він прокоментував глобальну геостратегічну картину, сказавши, що Росію зупинять Америка та Китай в інших напрямках, але вони вважають європейців слабкими та розділеними. Він також зазначив, що найбільшою невдачею України досі була нездатність заохотити мобілізацію через невдалу медіакампанію.

Буданов майже ніколи не дає інтерв'ю англійською мовою, і точно не з моменту свого вступу на керівні посади переговірника. Тим не менш, він погодився коротко поговорити по відеозв'язку за присутності перекладача, хоча б для перевірки фактів. Майже 40-річний Буданов, уродженець Києв, є випускником української військової освіти. Він був кілька разів поранений під час війни на Донбасі та пережив численні замахи. Його дружина пережила отруєння важкими металами. Буданов, один з небагатьох українських розвідників, які пройшли підготовку ЦРУ, також вважається ветераном серйозних бойових дій. Він особисто брав участь у різних зухвалих діях командос і був нагороджений медаллю Героя України президентом Зеленським у лютому 2024 року. Коротше кажучи, він не міг би бути більш бездоганно кваліфікованим кандидатом, навіть на найвищі політичні посади в Україні, не в останню чергу завдяки своїй репутації серед населення. Він, наприклад, є людиною, яка відповідає за обмін полоненими з росіянами.

З керівником розвідки нелегко спілкуватися відкрито, оскільки він відповідає за збереження таємниць та приховування своїх висловлювань. Але сьогодні Буданов дедалі частіше з'являється на публічнішій арені та справляє враження дуже розумного співрозмовника, який вже вміє балансувати між дискретністю та розкриттям інформації. Проте, він залишається радше небагатослівним, ніж балакучим. Як головний керівник розвідки, він, безсумнівно, відповідає або принаймні уважно стежить за вражаючими досягненнями асиметричної кампанії в Україні. Ми всі з ними знайомі – від гучних ударів по нафтових об'єктах та військових аеродромах до польотів над Москвою чи завдання шкоди російській економіці, водночас впливаючи на розуми російських лідерів та їхню народну підтримку. (Безсумнівно, він був причетний до нещодавнього пропагандистського перевороту, коли президент Зеленський з'явився на відео перед міським знаком Куп'янська невдовзі після того, як Путін у військовій формі публічно похвалився, що росіяни повністю захопили його.) Але Буданов, природно, уникає коментарів з таких питань.

Він також, мабуть, найбільш поінформована людина за столом переговорів, яка детально знає позиції Росії, Америки та Європи, хто що кому сказав внутрішньо, який громадський тиск існує в таких країнах, а також економічний та особистий. І хто має компромат на кого, щоб впливати. І що сама Україна може впливати в таких сценаріях. Він також не збирається коментувати будь-які такі деталі. Цікаво, наприклад, що президент Зеленський уточнив, що Україна хоче прямої участі Конгресу США у контролі за мирною угодою, не в останню чергу щодо гарантій безпеки та їх виконання. Очевидно, що українці достатньо поінформовані про те, хто є їхніми найнадійнішими прихильниками (здебільшого в Конгресі та Сенаті), і прагнуть запобігти будь-яким повзучим змінам на місцях після підписання угоди. Такий слизький результат Буданов і більшість українців називають "ще одним Будапештським меморандумом" – гарантією безпеки, яку союзники України ігнорують, коли Путін атакує.

Знаючи свою справу, Буданов також знає справжні приховані камені спотикання та справжні вимоги зацікавлених сторін. (Зовсім недавно Білий дім надіслав Ларрі Фінка, генерального директора Blackrock, як додаткову посаду, що свідчить про більш комерційну тенденцію). Тепер, коли Буданов особисто присутній, він має ідеальну позицію, щоб оцінити наміри Америки, читаючи тонкі натяки та явні вимоги команди Білого дому. Він був напрочуд позитивним: "Насправді вони привнесли новий імпульс та енергію в процес. Можу сказати, що я з оптимізмом дивлюся в майбутнє". Можливо, як військовий офіцер, який став політиком, Буданов не може сказати нічого більш суперечливого чи детального, але, безсумнівно, є й інші причини для мінімальних коментарів. Наразі переговори настільки багаторівневі з такою кількістю рухомих частин, що вам знадобиться книга, щоб все це пояснити. "Багатосторонні та складні", – як сказав Буданов, – "не просто двосторонні".

Ми говоримо про США/Україну/ЄС/Росію з різних причин і в різних місцях. Уявіть собі обсяг інформації, який має організувати та розгорнути справді професійна розвідка! У цій галузі українська сторона також досягла помітних покращень. Замінена команда зосереджувалася переважно на гуманітарних питаннях, обміні полоненими тощо. Нова команда, схоже, готова боротися зі складними, ключовими питаннями, такими як статус майбутніх нейтральних зон та їх захист від поглинання Росією за допомогою того, що Буданов називає "механізмом реагування на порушення". Коротше кажучи, реальні гарантії безпеки. Усі ці дрібниці, звичайно, є сферою відповідальності керівника розвідки.

На публічній арені США зараз не так багато віддають Україні безкоштовно. Але взаємовигідні угоди вже існують, такі як обмін розвідувальними даними. Чи продовжувалося це? "Так, звичайно, насправді це зростає з кожним днем". Не потрібно говорити, що цей аспект Антанти є важливою справою, оскільки він пов'язує дві країни – та їхню безпеку – разом на багатьох рівнях, невидимих ​​для світу. Крім того, на даний момент Україна (з Будановим у гущі подій) знає про війну 21-го століття більше, ніж будь-хто, з ким вона може торгувати зі США. Що стосується прямої військової підтримки, то нинішня формула, наскільки відомо громадськості, схоже, полягає в тому, що європейці платять за американську зброю, а натомість Україна бореться за оборону Європи.

Серед еліти багато галасують про корупційний провал; спекулюють на тому, що він послабив довіру до України, її репутацію та підтримку серед союзників. Минають тижні, але таких катастрофічних наслідків не спостерігається, принаймні поки що. Буданов: "Ситуація стабільна. Більшість країн сьогодні мають проблеми з корупцією. Важливо верховенство права та процедурна здатність уряду вирішувати проблеми конституційним та прозорим способом. Україна здатна зробити це навіть посеред екзистенційного конфлікту. Пов’язані з цим люди були переміщені, і тепер це юридичний процес".

Для тих, хто стурбований – а вони всюдисущі – тим, що зв'язок між Україною та США, здається, розпадається в еру Трампа, безкомпромісний оптимізм Буданова має стати несподіванкою. Можна стверджувати, що він не може вчинити інакше; він просто поводиться дипломатично, як і має бути зараз. Але можна так само стверджувати, що якби картина виглядала похмурою, він був би більш обережним і байдужим у своїх оцінках. Під час короткої розмови він справив враження справді оптимістичного, а не двозначного, і не слід забувати, що Буданов має багаторічний досвід тісних стосунків з американськими агентствами. Він знає, про що говорить. "Відносини зі США мають вирішальне значення для України, як у сьогоденні, так і в майбутньому. Але це багатоетапний процес, який триватиме десятиліттями. Ми як нація зробили один із наших цивілізаційних виборів у напрямку США. Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримати вигоду від цих відносин як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого. Був час, коли Україна була однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Ми можемо повернутися до цього статусу. Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення та рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо".

Буданов може бути обмежений потребою бути політичним, оскільки він поступово вступає в політику, але не слід недооцінювати його схильність до прямолінійності та суворості, якщо не сказати до балакучості. Він знає, що українці сьогодні шукають прозорості, поєднаної з чесністю. Він справляє враження людини, яка заслужила свою чесність важким шляхом, загартованої в кузні війни. Він є тим рідкісним надбанням, жорстким ідеалістом – і, очевидно, патріотом. Він не збирається йти на поступки через слабкість у будь-яких переговорах, де на карту поставлено майбутнє його країни. Але, так само, будь-які компроміси, на які він піде, будуть свідчити про те, що громадськість повірить, що він прийняв правильне рішення з правильних причин. Він також відносно молодий: відчувається, що його оптимізм і майбутнє мислення – це не просто риторика. Зрештою, він пережив нинішній український досвід на всіх рівнях, від розвідувального фронту до військового фронту та столу переговорів. Він дуже добре знає росіян. Він знає, чого хочуть американці і що потрібно Україні. Його оптимізм дає надію його співгромадянам та всім нам у світі.