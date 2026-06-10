'Важный инструмент помощи': Писториус заверил, что Германия даст деньги на чешскую снарядную инициативу для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ внесет еще 300 миллионов евро в фонд чешской инициативы по боеприпасам для Украины. Этих средств должно хватить на закупку примерно 50 000 снарядов.

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Об этом Писториус сказал после переговоров с министром обороны Чехии Яромиром Зуной, пишет Novinky.cz. Немецкий министр назвал инициативу важным инструментом помощи стране, которая уже пятый год противостоит российскому вторжению, и поблагодарил Чешскую Республику за ее продолжение.

Германия является крупнейшим иностранным донором этой инициативы по поставке боеприпасов, в общей сложности Берлин выделил на нее миллиард евро.

"Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и тем самым, вместе с нашей оборонной промышленностью, существенно помогает в обеспечении безопасности Европы", – заявил министр Зуна во время визита в Берлин.

Он отметил ответственность, которую, по его мнению, Германия взяла на себя за безопасность и оборону Европы.

Чешские оппозиционные политики приветствовали шаг Берлина и призвали правительство Бабиша снова принимать финансовое участие в проекте.

Чешская инициатива – это программа по боеприпасам для Украины, начатая в начале 2024 года. Ее главная цель – найти, профинансировать и доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов советского и западного образцов, которые закупаются у третьих стран по всему миру.

Чешская Республика начала этот проект в 2024 году при поддержке тогдашнего премьер-министра Петра Фиалы, который представил предложение на встрече европейских лидеров в феврале 2024 года, и президента Петра Павела. На Мюнхенской конференции по безопасности он сообщил союзникам, что Чехия нашла источники в третьих странах, которые имеют до 800 000 единиц боеприпасов, и помог привлечь международную политическую поддержку и финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил производство боеприпасов и опередил США в этом направлении. Так, производство военных грузовиков выросло с 600 до 4500 в год, боеприпасов среднего калибра – с 800 000 до 4 млн, артиллерийских снарядов – с 70 000 до 1,1 млн.

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