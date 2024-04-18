'Важно видеть перспективу': Зеленский обратился к участникам круглого стола в поддержку Украины во Всемирном банке. Видео

В борьбе с российским полномасштабным вторжением Украине, среди прочего, нужен эффективный финансовый щит. Очень важно, что оборона Украины от агрессии РФ может опираться на стабильность общества – наших жизненно важных систем, в частности финансовой системы.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам встречи во Всемирном банке. В заседании приняли участие ключевые мировые финансисты – министры финансов стран-партнеров, руководители ведущих финансовых институтов.

Глава государства подчеркнул, что "защищая жизнь, важно видеть перспективу".

"Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты выстоишь в войне. Для этого нужна достаточная финансовая поддержка. У Путина есть деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит", – сказал он.

По словам Зеленского, в этом году еще не закрыты минимальные бюджетные потребности Украины, и государство рассчитывает на поддержку стран-партнеров, международных институтов и, в частности, на поддержку США.

Президент отметил, что замороженные российские активы должны работать против российского террора. Для этого нужно наконец-то найти формат решения и направить активы РФ для защиты жизни в Украине. Кремль как единственный виновник этой войны должен уплатить реально мучительную цену за нее.

Глава государства отметил, что уже сейчас Украина должна планировать 2025 год. По его словам, государство-агрессор Россия уничтожило значительную часть нашей энергетики и экономики.

"Нужно восстановление. Нужна новая экономическая способность. Мы уже продемонстрировали, что способны делать даже сложные реформы и трансформации во время войны. И для этого нуждаемся в дальнейшей вашей поддержке: как прямой для восстановления нашей энергетической системы, так и инструментами для бизнеса вроде экспортного финансирования поставок вашего оборудования и технологий, также страхование инвестиций вашего бизнеса со стороны ваших кредитно-экспортных агентств", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову, в результате которого погибли гражданские и есть много раненых. Он призвал Запад предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить украинцев от агрессора.