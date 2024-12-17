Важно удержать фронт: Зеленский выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей. Видео

17 декабря во Львове проходит заседание Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Глава государства Владимир Зеленский выступил перед его участниками.

Видео дня

Он подчеркнул, что перед Украиной стоит приоритетная задача: удержать фронт на фоне наступления врага. Выступление Зеленского транслировалось в соцсетях главы государства.

"Итоговая встреча Конгресса местных и региональных властей по результатам этого года – о том, что может поддержать наши громады, нашу украинскую стойкость в следующем году. Есть программы, которые мы начали и будем продолжать в следующем году. Есть достижения наших людей, нашего отечественного производства, которые чрезвычайно значимы, в том числе для обороны, для фронта, для защиты неба", – отметил глава государства.

Важным сейчас остается и внешнеполитический "фронт": в работе с партнерами особое значение приобретает взаимодействие между украинскими громадами и громадами и регионами стран-партнеров.

В ходе встречи представители правительства представили ключевые возможности поддержки людей, обеспечиваемые рядом государственных программ.

"Только одна программа, єПідтримка, уже охватывает более 9 млн украинцев, более 7 млн онлайн заявок и почти 2 млн через "Укрпочту". Сумма уплаченных людям средств уже сегодня более 6 млрд гривен за несколько недель. Действуют также программы єВідновлення и єОселя, программы для наших ветеранов, программы поддержки энергостойкости Украины, программа "Национальный кэшбек" и другие программы поддержки украинских производителей", – сказал президент, вспомнив и о программе "Теплая зима" в поддержку детей из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев.

Эти программы, заверил Зеленский, в следующем году будут масштабированы.

Также президент поблагодарил руководителей местных советов и громад Украины, которые на протяжении полномасштабной войны помогают приграничным громадам со строительством фортификаций, восстановлением после обстрелов и другими действиями.

В работе Конгресса в этот раз приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров, который также анонсировал доклады по оборонному производству в Украине.

"Это отражение первого приоритета, который есть у всей Украины: удержать фронт и обеспечить такие позиции для нашего государства на следующий год, которые будут наиболее сильными из возможных. Стойкость на фронте, стойкость внутри Украины, стойкость отношений с нашими партнерами – все это имеет важное значение, и соответствующие шаги предусматриваются рабочими документами устойчивости на уровне Офиса президента, правительства, парламента. Прошу всех вас сделать максимум для поддержки фронта, семей наших воинов, а также производств, задействованных для оборонных нужд", – призвал президент.

Напомним, ранее в этот день Зеленский на Марсовом поле во Львове почтил память погибших воинов. Глава государства отметил, что украинские воины отдали свои жизни ради нашей независимости.