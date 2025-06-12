'Важно не скатиться в авторитаризм': Кондратюк назвала ключевую задачу для Рады

В условиях полномасштабной войны Верховная Рада не должна превращаться в технократический орган, механически принимающий законы. На данном этапе важно сохранить в Украине система сдерживаний и противовесов.

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В то же время в военное время важно не скатиться к авторитаризму. Об этом в интервью украинским СМИ заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

По ее словам, даже в условиях полномасштабной войны в стране должна сохраняться система сдерживаний и противовесов. Кондратюк подчеркнула, что оппозиция должна существовать, потому что это сдерживание власти. Пои этом важно не скатиться в авторитаризм и искать баланс.

"Меня действительно выбешивает, если можно так сказать, когда парламент играет механическую роль. То есть пришел закон – его быстро проголосовали, а потом приходится менять, потому что предупреждали, что это слишком быстро", – подчеркнула она

Вице-спикер ВР добавила, что признаком возвращения парламентской субъектности является более активная позиция депутатов, в том числе и в монобольшинстве.

"Я вижу, что сейчас монобольшинство хочет вызвать министра, заслушать. Если министр не приходит, начинается недовольство. Это сигнал, что парламент хочет быть субъектом", –отметила Кондратюк.

Также она выступила за возвращение открытости и прозрачности в работе Верховной Ради. Речь идет, в частности, о возобновлении прямых трансляций пленарных заседаний.

"Я не понимаю, почему мы не можем возобновить трансляцию заседаний парламента. Возможно, это бы больше побудило депутатов пересмотреть свое поведение в зале", – сказала она.

Кондратюк подчеркнула, что даже в условиях войны Верховная Рада должна оставаться площадкой для публичной политики, а не теневых договоренностей. Она отметила, что парламент должен быть открыт не только для союзников, выступающих с трибуны, обращаясь к украинскому народу, но и для общества внутри страны.

Напомним, Кондратюк заявила, что под угрозой изменения украинской идентичности на российскую на временно оккупированных РФ территориях Украины находятся 1,6 млн детей. Еще более 10 тыс. детей прошли через так называемые "лагеря перевоспитания".

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