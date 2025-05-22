Эти преступления являются проявлениями геноцида: Елена Кондратюк обсудила с баронессой Хеленой Кеннеди защиту прав похищенных РФ украинских детей

Под угрозой изменения украинской идентичности на российскую на временно оккупированных РФ территориях Украины находятся 1,6 млн детей. Еще более 10 тыс. детей прошли через так называемые "лагеря перевоспитания".

Видео дня

Об этом заявила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая с украинской парламентской делегацией находится с визитом в Великобритании.

Вице-спикер обсудила ситуацию с защитой прав принудительно депортированных украинских детей во время встречи в Парламенте Соединенного Королевства с баронессой Хеленой Кеннеди. Она является сопредседателем международной экспертной группы высокого уровня в инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Поблагодарила баронессу за ее неравнодушие и активную деятельность в этой инициативе в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей. Очень хорошо, что мы имеем такой сильный голос на международной арене в лице баронессы Хелен Кеннеди", - отметила Елена Кондратюк.

Она напомнила, что официально известно о 19 546 украинских детях, которых фактически похитила Россия.

"Благодаря совместным усилиям уже удалось вернуть 1307 детей. К сожалению, установление обстоятельств депортации украинских детей усложняется с каждым днем, поскольку россия намеренно скрывает свои преступления. Более того, Россия активизирует кампанию по "перевоспитанию" украинских детей в своих военно-патриотических лагерях. По разным данным через эти лагеря уже прошли 10-12 тысяч наших детей", - сообщила Елена Кондратюк.

Вице-спикер акцентировала, что под угрозой замены украинской идентичности на российскую (индоктринации) и милитаризации в целом находятся 1,6 миллиона детей на временно оккупированных территориях.

"Нужна постоянная огласка и усиление санкций против РФ именно за преступления против украинских детей, которые являются проявлениями геноцида", - подчеркнула Елена Кондратюк.