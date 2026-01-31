"Путин получает бонусы": дипломат объяснил, что стоит за переговорами в Абу-Даби и какие риски для Украины

Переговоры по окончанию войны, которые уже состоялись и, вероятно, будут продолжаться в Абу-Даби, не принесут Украине каких-то благоприятных результатов. Это играет на руку только России, ведь кремлевский глава Владимир Путин хочет продемонстрировать президенту США Дональду Трампу свою заинтересованность в проведении таких встреч.

Однако российский диктатор все равно не откажется от своих первоначальных требований по Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Кремль демонстрирует готовность к диалогу без реальных шагов

Эксперт отметил, что если проанализировать предыдущие события, можно понять причины внезапной инициативы по срочному проведению встречи. По его мнению, это могло быть сделано для демонстрации того, что после соответствующего желания Дональда Трампа переговорный процесс сразу активизировался. Вместе с тем украинская сторона оказалась в ситуации, когда отказаться от участия было крайне сложно.

"В то же время Путин получает бонусы: он имитирует переговоры, использует это для пропаганды и параллельно торпедирует любые попытки усилить или ужесточить санкции против России. Все это мы уже видели. Так было и в 2022 году, и во время переговоров в Стамбуле. И это ничего не дало, потому что позиция Путина принципиально не изменилась", – подчеркнул Шамшур.

Показательный прогресс США без фактических сдвигов

После последних встреч в Абу-Даби можно наблюдать, что американцы демонстрируют оптимизм, подчеркивая значительный прогресс в переговорах, однако это своеобразный стиль Трампа.

"Почему американцы демонстрируют оптимизм? Если посмотреть внимательно, это абсолютно характерно для Трампа, который даже собственные поражения пытается представить как победы, как движение по его плану. То же самое, разумеется, касается и Уиткоффа, и Кушнера, и вообще всех представителей его администрации. Здесь нет ничего удивительного. И только тогда, когда они сталкиваются с абсолютно жесткой позицией России или с четкой, принципиальной позицией украинской стороны, начинают признавать: не все так просто. Но общий месседж остается тем же – все конструктивно, мы продвигаемся вперед", – отметил дипломат.

Но, по его словам, после анализа первого раунда переговоров трудно увидеть какие-то новые результаты, ведь даже процесс обмена пленными фактически остановился, хотя ранее Россия использовала такие вопросы для создания видимости диалога. Сейчас же, не наблюдается продвижения даже в этих направлениях, а разговоры о прекращении огня или возможном мирном соглашении выглядят оторванными от реальности и не свидетельствуют о приближении справедливого и длительного мира.

Террор России продолжается

В то же время Россия продолжает наносить удары по украинским городам, селам, железнодорожной инфраструктуре и гражданским объектам. Такая ситуация свидетельствует о том, что Москва может рассматривать прекращение огня только на собственных условиях и прежде всего как способ закрепить уже захваченные территории.

"Более того, речь идет и об оккупированной части Донбасса. Мы с вами уже говорили, что все эти разговоры о "гарантиях", которые почему-то у нас иногда оцениваются как нечто положительное и конструктивное, это не о реальных гарантиях. Это бумажные заверения, бумажные тигры, которые не способны остановить Путина. То есть ничего радикально нового в позициях сторон мы не увидели. По крайней мере я – точно нет", – подчеркнул дипломат.

Инициатива Трампа может привести к негативным последствиям для Киева

Шамшур выразил убеждение, что переговоры, построенные на так называемых "пунктах Трампа", могут иметь для Украины крайне негативные последствия. По его оценке, в таком формате Киев вынужден будет идти на уступки России, тогда как Москва не демонстрирует готовности ни к каким реальным компромиссам.

"И здесь я хочу обратить внимание на еще один момент. Трамп заявляет, что разговаривал с Путиным по энергетическому перемирию. Он это подал, как сплошной позитив: Путин меня услышал, Путин – человек слова, сильный лидер. Если что-то и произойдет, это будет подано Трампом как доказательство того, что Путин идет на уступки. Хотя в логике Трампа уступкой Путина является уже то, что он не оккупировал всю Украину – не потому, что не хотел, а потому, что не смог", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

