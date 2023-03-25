ВАКС вынес приговор нардепу Колесник за ложь в декларации, но освободил от ответственности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутатf от "Слуги народа" Анну Колесник виновной в недостоверном декларировании. Парламентарий не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн.

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Однако в то же время суд освободил ее от наказания из-за истечения срока давности. Судебное заседание состоялось 24 марта, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram-канале.

Прокурором САП в суде было доказано, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн грн и находившийся у нее в пользовании автомобиль, а также принадлежащие ей на праве собственности нежилые помещения в Харькове.

В целом Коисник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на сумму более 4,4 млн грн, что более чем в полтысячи раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Этим парламентарий нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

В ВАКС был объявлен приговор, которым действующий нардеп признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное декларирование недостоверной информации).

"По приговору назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на год", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, на основании п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УКУ, суд освободил Колесник от наказания в связи с истечением сроков давности.

Отметим, что САП не сообщает фамилию народного избранника, но детали дела указывают, что это Анна Колесник. 14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили этому нардепу от "Слуги народа" о подозрении во внесении ложных сведений в е-декларацию более чем на 4,4 млн грн. Источники агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах указывали, что речь идет именно об Анне Колесник.

Что известно об Анне Колеснике

Родилась в 1994 году в Лебедине Сумской области. На выборах президента Украины 2019 года была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в ТИО №168 (Харьковская область).

Была избрана депутатом ВРУ IX созыва по списку "Слуги народа" под номером 94 как беспартийная. Представитель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Весной 2021 года журналисты издания "Буквы" поймали Колесник на странной переписке. "Время валить из этой страны!", – написала нардеп абоненту Стаса прямо во время выступления в Верховной Раде в то время Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он, в частности, говорил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной под видом военных учений.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепа от "Слуги народа" Маргариту Шол подозревают в недекларировании за 2020 год аренды квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составила 4 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро 9 февраля объявило депутата ВРУ в розыск.

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