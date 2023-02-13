Нардеп от ''Слуги народа'', которая ''забыла'' указать в декларации квартиру на Печерске за 4 млн грн, не явилась в суд

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Маргарита Шол в очередной раз не явилась на заседание суда. Парламентарий проходит как подозреваемая по делу о сокрытии ею аренды элитной квартиры в Киеве.

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Правозащитники объявленного детективами НАБУ в розыск нардепа заявили, что она находится в больнице. Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.

Отмечается, что после трех неявок подряд "слуга" пришла на предварительное заседание, которое прошло 9 февраля. А вот на 13-е число в суд снова не явилась.

"На этот раз защитники говорят, что Шол в больнице. В то же время они не предоставили ни одного документа или даже уточнения, какая это именно больница и как давно она там находится", – говорится в сообщении.

Во время заседания прокурор просил наложить на нардепа штраф за неявку в суд. Однако рассмотрение ходатайства отложили на следующее заседание – оно назначено на 12.30 вторника, 14 февраля. До этого дня защита Шол должна предоставить суду подтверждение ее пребывания в медучреждении.

"Коллегия судей говорит, что по странному стечению обстоятельств обвиняемые в недостоверном декларировании начали массово болеть", – пишут расследователи.

Напомним, что Маргарита Шол подозревается в недекларировании за 2020 год аренды квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составила 4 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро 9 февраля объявило депутата ВРУ в розыск.

Что известно о Маргарите Шол

Родилась 15 сентября 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года. Бухгалтер. Работала бухгалтером в ГКИ "Украинский институт стальных конструкций им. В. М. Шимановского".

Является главой подкомитета по вопросам развития базовых отраслей в агропромышленном комплексе Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

В октябре 2021 года Маргарита Шол вместе с коллегой по партии Татьяной Грищенко прогуляла выездное заседание "Слуги народа" в Трускавце. Они проводили время по барной стойке в отеле Rixos Prykarpattya – ели бутерброды с икрой, а бармен наливал им вино.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ и САП вручили подозрение действующему нардепу Украины за недекларирование автомобиля Lexus 2020 выпуска стоимости 1,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о депутате от "Слуги народа" Сергее Нагорняке.

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