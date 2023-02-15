ВАКС после нескольких неудачных попыток выбрал новую главу: что известно о Вере Михайленко

Высший антикоррупционный суд наконец выбрал новую главу. Его возглавила судья Вера Михайленко.

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Соответствующее решение приняли на общем собрании судей 14 февраля, сообщает пресс-служба. Михайленко живет в Киеве. Ранее она была адвокатом (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, согласно данным 2019 года, Михайленко руководила адвокатским объединением "Веста". В данной сфере она работала с 2007 года.

Согласно декларации 2019 года, в собственности у Михайленко была квартира возле столицы и еще одна в сособственности.

Также в декларации было указано авто Skoda Rapid 2013 года выпуска и доход за 2017 год 36 тысяч гривен, а также 15 тысяч долларов наличными.

Известно, что осенью 2020 года Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к ответственности Михайленко, которая на тот момент уже была следственным судьей ВАКС.

Ей было назначено предупреждение за разрешение проводить заочное расследование в отношении скандального экс-министра времен Януковича-Азарова Николая Злочевского. Последний сбежал из Украины в 2014 году.

Отметим, с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. Затем полномочия главы Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин. У него, к слову, наибольший судейский стаж.

Уже 18 мая 2022 года главой Апелляционной палаты ВАКС стал судья Александр Семенников, который сменил на этой должности Даниилу Черненькую.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада Украины приняла в июне 2018. Его поддержали 315 нардепов.

19 марта того же года Высший совет правосудия рекомендовал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко назначить 35 из 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд.

11 апреля 2018 года Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда. Он отметил, что этот шаг завершил создание независимой антикоррупционной инфраструктуры.

Также сообщалось, что в ВАКС будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривен.

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