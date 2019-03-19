Антикорупційний суд в Україні: ВРП рекомендувала Порошенко 35 кандидатів

Вища рада правосуддя рекомендувала президенту України Петру Порошенко призначити 35 з 39 кандидатів на посади в Антикорупційний суд.
Цих кандидатів назвали такими, що відповідають вимогам законодавства, йдеться в повідомленні прес-служби ВРП. Розгляд решти чотирьох кандидатів було вирішено відкласти до 28 березня.
Двоє з них можуть отримати посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, ще двоє — посади суддів Вищого антикорупційного суду.
У той же час організація Transparency International заявила, що в список рекомендованих потрапили семеро осіб, які числяться в списку 55 недостойних кандидатів.
Вища рада правосуддя виніс рекомендації
vru.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Вищий антикорупційний суд може бути сформований в Україні вже навесні. Конкурсна комісія відбирала кандидатів на посади суддів за допомогою іноземних експертів.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".