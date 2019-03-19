Антикорупційний суд в Україні: ВРП рекомендувала Порошенко 35 кандидатів

Вища рада правосуддя рекомендувала президенту України Петру Порошенко призначити 35 з 39 кандидатів на посади в Антикорупційний суд.

Цих кандидатів назвали такими, що відповідають вимогам законодавства, йдеться в повідомленні прес-служби ВРП. Розгляд решти чотирьох кандидатів було вирішено відкласти до 28 березня.

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Двоє з них можуть отримати посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, ще двоє — посади суддів Вищого антикорупційного суду.

У той же час організація Transparency International заявила, що в список рекомендованих потрапили семеро осіб, які числяться в списку 55 недостойних кандидатів.

Вища рада правосуддя виніс рекомендації vru.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вищий антикорупційний суд може бути сформований в Україні вже навесні. Конкурсна комісія відбирала кандидатів на посади суддів за допомогою іноземних експертів.

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