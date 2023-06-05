ВАКС объявил депутата Киевсовета Трубицина в международный розыск: подробности дела

Высший антикоррупционный суд Украины объявил в международный розыск избранного от партии "Слуга народа" депутата Киевского городского совета Владислава Трубицина. Как известно, в мае он покинул территорию Украины.

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Решение об объявлении Трубицина в розыск 5 июня приняли судьи Игорь Строгий, Елена Танасевич и Екатерина Сикора. Об этом сообщает Telegram-канал "Центр противодействия коррупции".

Примечательно, что депутат Киевсовета трижды не являлся на судебные заседания в Высший антикоррупционный суд, хотя был предупрежден о них должным образом. В свою очередь прокуратура установила, что 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункта пропуска "Рава Русская" по загранпаспорту.

Позже стало известно, что депутата выпустили из Украины на основе письма Главного управления разведки. В ГУР с просьбой отпустить Трубицина обратились ССО.

На основании этого письма Трубицын уже выезжал за пределы Украины. Это было еще 21 января, однако в начале февраля он вернулся. В этот раз депутат никак не информировал суд о причинах своей неявки. Хотя такая возможность у него была, ведь 17 мая он направил письмо в Киевсовет и просил перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья.

Также в Центре противодействия коррупции обратили внимание, что суд остановил судебное разбирательство в отношении Трубицина. Интересы депутата Киевсовета на заседании представляла адвокат из регионального Центра безвозмездной правовой помощи. Она попросила отложить заседание и дать ему дополнительное время на ознакомление с делом.

Эту просьбу суд удовлетворил частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. Следующее заседание запланировано на 12 июня. Известно, что кроме изменения меры пресечения, прокурор будет просить взыскать с Трубицина залог в размере почти 10 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые данные по делу о миллионной взятке, по которому подозревают депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Кроме него в схеме были замешаны еще пять человек, среди которых руководители столичных КП.

Ранее сообщалось, что депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, который погорел на взятке в 2022 году, все еще возглавляет Комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Находясь на этой должности, Трубицын по-прежнему мог совершать коррупционные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Киевсовета Владислав Трубицын, обвиненный в получении взятки, уехал из Украины благодаря содействию Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Там заявили, что осуждают, что депутат воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях.

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