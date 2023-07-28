'Вагнер' вербует наемников для нападения на Литву и Польшу, ЕС готовится к обороне: какие последствия для Украины

Во время учений, проходящих среди военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, происходит набор в ряды ЧВК "Вагнер" – об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). Одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с РБ государств, в частности Польши и Литвы.

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OBOZREVATEL разбирался, что сейчас происходит на границах стран ЕС и Украины и какую угрозу представляют "вагнеровцы".

Наемников становится больше

Так, в настоящее время "вагнеровцы" находятся в населенных пунктах Цель и Сосновый. Также боевики развернули большой палаточный городок в районе Цель – до 5600 человек – и на Домановском полигоне. На других полигонах (Осиповичский, Гожский и Брестский) работают их инструкторы, обучающие армию РБ. Террористы провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлик, что недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками РБ, последние отошли и не препятствовали работе "вагнеровцев", сообщает ЦНС.

Лукашенко поразил Кремль аппетитами

Во время последней встречи Лукашенко и Путина два диктатора обсуждали условия и объемы финансирования размещения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. С самого начала беларуского проекта тратить свои средства отказался Евгений Пригожин. Ранее власти РБ заявляли, что безвозмездно предоставляют территорию для размещения и подготовки бойцов. Но похоже, Лукашенко решил не тратить ни рубля на содержание наемников и подготовил смету, буквально поразившую Москву. Не ясно пока, кто же будет осуществлять финансирование. Министерство обороны РФ отказывается оплачивать беларуский проект. Минск также хочет создать свою армию наемников, но тоже за счет России.

Провокации уже готовятся

В Гродно, в район "Сувалского коридора", прибыли около 100 "вагнеровцев". Их основная задача – организация провокаций на границе с Польшей и Литвой. Основная масса вновь прибывших террористов с опытом контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов. Они проводят подготовку к расшатыванию приграничья со странами ЕС. Для прикрытия преступники получают форму беларуских пограничников и будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу, сообщают в ЦНС.

Польша отвечает

Власти страны решили сформировать специальный саперный батальон для защиты Сувалского коридора вдоль границы с Литвой. О таком решении сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Это еще одна военная часть, которую мы создаем с нуля, и я уверяю вас, что она будет не последней", – заявил он. Министр назвал основной задачей нового подразделения – укрепление восточного фланга НАТО. Батальон будет создан до конца 2023 года и станет частью 15-й Гижицкой механизированной бригады, входящей в 16-ю механизированную дивизию. Ранее Минобороны Польши передислоцировало войска (1000 солдат и около 200 единиц техники) с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с группой "Вагнер" в Беларуси. Задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора", – заявила польская сторона.

Также Польша увеличивает общее количество войск почти вдвое, сообщил вице-премьер Ярослав Качиньский. В частности, армия страны раньше состояла из трех дивизий, теперь будет шесть. Одна из новых дивизий появится в скором времени. Сегодня Войско польское насчитывает 172 тысячи военных. Это количество планируют увеличить до 300 тысяч.

Граница будет перекрыта

В случае серьезного инцидента с участием наемников ЧВК "Вагнер" Польша, Литва и Латвия могут одновременно закрыть свои границы с Беларусью, заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский.

"Несомненно, если произойдет серьезный инцидент с участием группы "Вагнер" на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы проведем совместные действия", — сказал глава МВД Польши.

Украина спокойна

Беларусь использует наемников для нагнетания ситуации, а их количество и местонахождение в РБ на данный момент не представляют угрозы для Украины – об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, непосредственно по линии госграницы – спокойной. Пограничники не фиксируют какого-либо перемещения техники или личного состава каких-либо подразделений вблизи границы, которые могли бы представлять угрозу для Украины. Но, конечно, пристальное внимание приковано к пребыванию российских наемников из частных военных компаний на территории РБ. По данным Госпогранслужбы, сейчас количество "вагнеровцев" на территории Беларуси составляет немногим более 5000 и они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной.

"Сейчас видим, что они больше нагнетают ситуацию, в частности в отношении стран Европейского Союза. Это один из факторов влияния, который они продолжают использовать", – добавил Демченко.