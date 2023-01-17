В ВРУ прекратили полномочия нардепа-изменника Ковалева почти через 5 месяцев после его ликвидации. Документ

В Верховной Раде Украины "досрочно прекратили полномочия" нардепа-предателя Алексея Ковалева. Бывший член фракции "Слуга народа" сотрудничал с российскими оккупантами и вошел в оккупационное "правительство", он был ликвидирован около пяти месяцев назад на оккупированной Херсонщине.

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О подписании распоряжения по Ковалеву сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Основанием для прекращения полномочий коллаборанта с депутатским мандатом при этом указана его смерть, а не государственная измена.

"Судьба коллаборантов и предателей. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", – написал на своей странице в Facebook Стефанчук.

Он также опубликовал распоряжение о прекращении депутатских полномочий Ковалева. В качестве основания для лишения мандата ликвидированного несколько месяцев назад предателя указана его смерть. О государственной измене Ковалева в распоряжении – ни слова.

Напомним, о гибели предателя Ковалева, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами на захваченной Россией Херсонщине, стало известно в конце августа прошлого года. "Вице-премьера" оккупационного российского "правительства Херсонской области", отметившегося среди прочего вывозом из региона в Россию украинского зерна, 28 августа около 15 часов дня неизвестные расстреляли из помпового ружья в его же доме.

Тело предателя якобы обнаружила его мать.

Также, как сообщали росСМИ, нападавшие нанесли тяжелые травмы сожительнице Ковалева, от них она впоследствии скончалась.

Пропагандисты уточнили, что Ковалев был ликвидирован в его доме в городе Голая Пристань в переулке Торговом. Помповое ружье "Моссберг", из которого произвели выстрелы, зарегистрировано на коллаборанта.

С начала июля 2022 года Ковалев вступил в должность "замглавы" в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области". В том же месяце предателя объявили в розыск: заочно ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей.