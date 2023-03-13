В ВР зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар. Что он предполагает

Депутаты парламента подали на регистрацию законопроект "о гражданском партнерстве". Он предусматривает создание института законных отношений между однополыми партнерами и значительно упрощает процедуру его регистрации.

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Об этом сообщила автор этого документа нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун на своем Telegram-канале. Она указала, что законопроект сможет существенно защитить права военнослужащих.

"Я много встречалась с ЛГБТ-военными, слышала их впечатляющие истории. Те, кто смело защищает нашу независимость, подвергая себя опасности, заслуживают юридической защиты от государства. Сейчас они не могут официально оформить свои отношения по причине того, что их партнеры или партнерши одного с ними пола", – указывала она ранее.

Согласно законодательной инициативе, регистрируемым партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины. При этом в законопроекте уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком и что проживание лиц одной семьей не является регистрируемым партнерством, если такой союз не зарегистрирован.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что институт брака в обществе устойчиво ассоциируется с религией. Новая инициатива является альтернативой для тем парам, которые не относят себя ни к какой из религий или не желают заключать брак по каким-либо другим причинам. Более того, законопроект о гражданском партнерстве еще больше позволит ментально оторваться от России, которая продолжает навязывать традиционные, на грани со скрепами, ценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский артист MELOVIN обратился к президенту Зеленскому с призывом разрешить однополые браки. Певец убежден, что в стране, которая стремится к европейскому будущему, таких проблем возникать не должно, а поэтому закон, разрешающий однополые браки в Украине, должен быть принят как можно быстрее.

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