В воскресенье Зеленский прибудет в Лондон для дальнейших переговоров – The Gardian

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, прибудет в Лондон для дальнейших переговоров с европейскими лидерами. Он примет участие в европейском саммите, созванном премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Об этом пишет The Guardian с ссылкой на дипломатические источники. В то же время журналист издания Якуб Крупа отмечает, что глава украинского государства представит лидерам ЕС "совершенно неотфильтрованный отчет" о переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, где, как известно, между ними и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошел спор на повышенных тонах.

По даным собеседников журналистов, Зеленский присоединится в Лондоне к ряду европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Время визита даст Зеленскому возможность предоставить лидерам неотфильтрованный отчет о своей сегодняшней встрече с Трампом, а Стармер и Макрон также, как ожидается, обсудят свои недавние разговоры с президентом США во время их визитов в Белый дом в начале этой недели", – говорится в материале.

Напомним, что 28 февраля Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Впоследствии Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в Белом доме.

Украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Стороны не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

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