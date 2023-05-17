В Украине с визитом побывал спецпредставитель Китая Ли Хуэй: о чем он говорил с Кулебой

17 мая в Киев с официальным визитом прибыл специальный представитель Китая Ли Хуэй, о чем было анонсировано еще во время телефонных переговоров лидера Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпинем. Первым делом китайский дипломат встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Политики обсудили взаимодействие своих государств, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта", – передает пресс-служба МИД тезисы с дипломатических переговоров.

В рамках турне для "содействия мирным переговорам" китайский чиновник также отправится в РФ, Польшу, Францию и Германию. Он намерен обсудить со всеми сторонами конфликта пути его "политического урегулирования".

Пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател пояснил, что визит в Украину Ли Хуэя важен тем, что позволит Пекину напрямую узнать о позиции Киева относительно окончания развязанной РФ полномасштабной войны. По его словам, результат дипломатических усилий должен соответствовать принципам суверенитета и территориальной целостности, ведь никто не стремится к завершению этой войны больше, чем украинцы.

РФ же, по словам Патела, не демонстрирует серьезного интереса к прекращению войны, а на самом деле действует полностью противоположным способом, запуская ракеты и дроны по мирному населению.

Напомним: Ли Хуэй имеет тесные связи с государством-террористом РФ, поскольку долгие годы работал в Москве, получил российские награды и личную благодарность от диктатора Владимира Путина. Из-за этого назначение Ли Хуэя главой делегации в специальной "мирной миссии" КНР было воспринято неоднозначно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ЕС заявили, что Китай должен подтолкнуть страну-агрессора Россию покинуть территорию Украины. Если это не произойдет, отношения между Европейским Союзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально;

– президент Украины Зеленский рассказал, что во время переговоров китайский лидер Си Цзиньпин дал обещание не поддерживать Россию. Речь идет о передаче оружия или других технологиях.

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