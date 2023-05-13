Китай должен подтолкнуть РФ к выходу из Украины, – глава дипломатии ЕС

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай должен подтолкнуть страну-агрессора Россию покинуть территорию Украины. Если этого не произойдет, отношения между Европейским Союзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально.

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Об этом Боррель сказал в пятницу, 12 мая, на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Стокгольме (Швеция) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он призвал Китай к действиям.

"Мы призываем Китай как постоянного члена Совета безопасности ООН повлиять на Россию, чтобы она остановила эту войну, и играть конструктивную роль в достижении справедливого мира для Украины", – отметил Боррель.

Он добавил, что представил европейским министрам иностранных дел концептуальный документ о пересмотре всего комплекса отношений между ЕС и Китаем. Дипломатам предоставили его для обсуждения и последующей проработки.

В документе, в частности, речь идет об устранении дисбаланса торговли, предотвращении чрезмерной зависимости ЕС от Китая в определенных технологических сферах, обсуждении существующих разногласий, особенно в соблюдении прав человека. Также упоминаются проблемы в сфере безопасности, включая ситуацию в Тайваньском проливе и войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель премьер-министра Канады, министерша финансов страны Христя Фриланд объяснила, какую важную роль может сыграть победа Украины в войне против РФ. По ее словам, она станет сигналом для Китая.

– Специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй на следующей неделе намерен посетить Украину, а также Польшу, Францию, Германию и Россию. Соответствующие визиты станут "усилием по содействию мирным переговорам".

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