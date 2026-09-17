В Украину прибыла правительственная делегация из Словении: Зеленский раскрыл основные темы переговоров. Видео

В Киеве находится правительственная делегация из Словении вместе с представителями ведущих компаний страны. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных и европейских дел Тоне Кайзером и министром обороны Валентином Хайдиняком.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил глава государства. Стороны обсудили вопросы обороны, безопасности и европейского будущего Украины.

Обсудили оборону, безопасность и поддержку Украины

Отдельно Зеленский рассказал о подготовке новых совместных оборонных проектов между Украиной и Словенией.

"Наши страны работают над подготовкой Drone Deal, и мы обсудили первые результаты и совместные оборонные проекты, которые можем реализовать", — отметил президент.

Также стороны обсудили будущее Украины в объединенной Европе, безопасность в регионе и постоянные российские атаки.

Зеленский поблагодарил Словению за вклад в PURL в размере 50 миллионов долларов и за всю поддержку Украины.

"Мы очень благодарны за такое уважение ко всем нашим людям и к нашим воинам, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и всю Европу", — подчеркнул президент.

Сегодня представители Украины и Словении совместно почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, Евросоюз одобрил выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку дронов и ракет PAC-3 для систем Patriot. Решение стало частью кредита ЕС на 90 млрд евро для поддержки Украины.

Как писал OBOZ.UA, Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot за счет средств 90-миллиардного кредита ЕС. На эти нужды предусмотрено около 3,2 млрд евро, за которые планируется приобрести около тысячи ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!