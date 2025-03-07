В Украине выросло доверие к Зеленскому на фоне событий в Белом доме: обнародованы результаты опроса

До обострения отношений Украины и США, в начале февраля 2025, 57% опрошенных украинцев доверяли президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 37% - не доверяли. Баланс доверия-недоверия тогда составил +20%. Однако в период с 14 февраля по 4 марта, после событий в Белом доме, уровень доверия вырос до 68%, а количество доверяющих снизилось до 27%. При этом баланс доверия улучшился до +41%.

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Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС) о доверии президенту Зеленскому. Исследование длилось с 14 февраля по 4 марта 2025 в телефонном режиме и включало 1029 взрослых респондентов с подконтрольных Украине территорий.

Эксперты отметили, что на первую половину февраля, до обострения отношений Украины и США, 57% респондентов выражали доверие Зеленскому, не доверяли – 37%.

В период 14 февраля – 4 марта 2025 года уровень доверия к президенту вырос до 67% и снизилась доля до 29% среди не доверяющих.

В период с 14 февраля по 4 марта произошло много важных событий, в том числе встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Динамика опроса показала, что уже до этого события уровень доверия к украинскому лидеру увеличивался, а после него достиг 68%. Недоверие упало до 27%, а баланс доверия-недоверия вырос до +41%.

Во всех регионах Украины доверие к Зеленскому остается преимущественно положительным. Самые низкие показатели зафиксированы на Востоке – 60% доверяют, 36% не доверяют. В других регионах – на Западе, в Центре и на Юге – уровень доверия составляет 66-69%, а недоверия – 28-30%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что по меньшей мере по состоянию на сегодня можно наблюдать процесс единения общества на фоне новых вызовов, которые возникают перед Украиной.

"Рост доверия президенту за последний период (в то время как с начала полномасштабного вторжения и до декабря 2024 года оно преимущественно стабильно снижалось) свидетельствует, что сейчас мы видим "объединение вокруг флага" ("rally around the flag")", – пояснил он, добавив ли дальнейший динамик состоится деэскалация и более конструктивный диалог.

По словам Грушецкого, основной причиной увеличения единства и доверия к Зеленскому являются не персональные атаки на него. Украинцы воспринимают риторику новой администрации США как угрозу всей стране и ее гражданам. В частности, утверждение, что Украина якобы "спровоцировала" Россию или несет ответственность за вторжение, а также идеи о том, что Россия не является "агрессором", отсутствие переговоров с участием Украины и голосование США "против" резолюции в ООН сильно противоречат общественному мнению в Украине. Более того, на фоне этого почти не слышны критики в адрес России или давления со стороны США. И теперь, ко всему этому, прибавляется приостановка военной помощи, что еще больше повлияет на общественные настроения.

Директор КМИС подчеркнул, что украинцы действительно стремятся к миру, но опросы Института стабильно свидетельствуют, что большинство граждан выступает против мира на любых условиях. Украинцы готовы к компромиссам, даже болезненным, но не к капитуляции. Они сохраняют решительность и, несмотря на все, продолжат борьбу.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам исследования КМИС, большинство украинцев, а именно 60%, считают, что приоритетом во время войны со страной-агрессорской Россией должно быть содействие Силам обороны и отпор агрессии со стороны РФ. Еще 26% респондентов поддерживают борьбу с ошибочными действиями властей.

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