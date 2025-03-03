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Что украинцы считают приоритетом во время войны с Россией: появились результаты опроса

Катя Поплюйко
Новости политики
2 минуты
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Что украинцы считают приоритетом во время войны с Россией: появились результаты опроса

Большинство украинцев, а именно 60%, считают, что приоритетом во время войны со страной-агрессорской Россией должно быть содействие Силам обороны и отпор агрессии со стороны РФ. Еще 26% респондентов поддерживают борьбу с ошибочными действиями властей.

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Об этом идет речь в результатах социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В то же время 14% опрашиваемых не смогли определиться со своим мнением.

Следует отметить, что опрос проводился в первой половине февраля 2025 г., до начала переговоров между США и Россией и обострения отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Учитывая недавно произошедшее давление на Украину, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке ВСУ был бы сейчас выше.

Что украинцы считают приоритетом во время войны с Россией: появились результаты опроса

В частности, на графике ниже показано, как респонденты доверяют Владимиру Зеленскому. Также среди тех, кто ему не доверяет, 37% считают, что преимуществом должна стать борьба с ложными действиями власти, а 47% – сосредоточение на поддержке Сил обороны.

Среди доверяющих украинскому лидеру 69% считают, что главной задачей должно быть противодействие российской агрессии, тогда как 20% считают, что фокус должен быть на внутренних вопросах.

Что украинцы считают приоритетом во время войны с Россией: появились результаты опроса

"Среди украинцев сохраняется отчетливый запрос на единство, особенно на фоне обострения отношений с руководством стратегического партнера США. Хотя мы спрашивали об общественности, но очевидно, что это требование ко всем – и к власти, и к оппозиции, и к общественным активистам и журналистам, и к простым гражданам", – отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам исследования социологической группы "Рейтинг", 91% украинцев выступает категорически против переговоров США и РФ по окончании войны без участия Киева. Большинство считает, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии предоставления ей гарантий безопасности. Всего было опрошено 1200 респондентов.

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