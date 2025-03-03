Что украинцы считают приоритетом во время войны с Россией: появились результаты опроса

Большинство украинцев, а именно 60%, считают, что приоритетом во время войны со страной-агрессорской Россией должно быть содействие Силам обороны и отпор агрессии со стороны РФ. Еще 26% респондентов поддерживают борьбу с ошибочными действиями властей.

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Об этом идет речь в результатах социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В то же время 14% опрашиваемых не смогли определиться со своим мнением.

Следует отметить, что опрос проводился в первой половине февраля 2025 г., до начала переговоров между США и Россией и обострения отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Учитывая недавно произошедшее давление на Украину, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке ВСУ был бы сейчас выше.

В частности, на графике ниже показано, как респонденты доверяют Владимиру Зеленскому. Также среди тех, кто ему не доверяет, 37% считают, что преимуществом должна стать борьба с ложными действиями власти, а 47% – сосредоточение на поддержке Сил обороны.

Среди доверяющих украинскому лидеру 69% считают, что главной задачей должно быть противодействие российской агрессии, тогда как 20% считают, что фокус должен быть на внутренних вопросах.

"Среди украинцев сохраняется отчетливый запрос на единство, особенно на фоне обострения отношений с руководством стратегического партнера США. Хотя мы спрашивали об общественности, но очевидно, что это требование ко всем – и к власти, и к оппозиции, и к общественным активистам и журналистам, и к простым гражданам", – отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам исследования социологической группы "Рейтинг", 91% украинцев выступает категорически против переговоров США и РФ по окончании войны без участия Киева. Большинство считает, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии предоставления ей гарантий безопасности. Всего было опрошено 1200 респондентов.

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