В Украине ввели ответственность для чиновников за игнорирование вызовов в парламент

Депутаты Верховной Рады во втором чтении проголосовали за законопроект №11387. Он усиливает административную ответственность за неприбытие на вызов суда, а также за неявку чиновника на вызов парламента без уважительных причин.

Видео дня

О принятии инициативы сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он опубликовал результаты: 229 народных избранников высказались за. Голосов против не было, однако 23 воздержались, еще 49 не голосовали.

Первая версия документа была внесена в парламент еще 28 июня 2024 года. Принята за основу – 22 августа 2024-го.

Что изменит законопроект №11387

Когда новый закон вступит в силу, штрафы для подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших, которые беспричинно не явились по вызову суда, вырастут. Максимальный размер – 12 тысяч гривен.

Кроме этого, суд будет обязан ставить вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые, согласно закону, уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности, – то есть перед квалификационно-дисциплинарными комиссиями.

Более серьезными будут последствия для чиновников за неявку по требованию Верховной Рады на заседания временных следственных комиссий парламента или на пленарные заседания.

Согласно тексту документа, неявка по вызову парламента, комитетов и ВСК будет караться штрафом от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года предусматривается штраф от 3500 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как писал OBOZ.UA, 3 сентября народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о регулировании рынка криптовалют в Украине. Инициативу поддержали 246 парламентариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!