В Украине впервые побывал глава МИД Саудовской Аравии: Зеленский рассказал о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. За время дипломатических отношений между нашими государствами главный дипломат этого государства впервые посетил Украину с официальным визитом.

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Об этом рассказал глава государства в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, глава МИД Саудовской Аравии подтвердил поддержку его страной мира в Украине, а также суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", – подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности.

"Это очень важно для нас и нашего общества", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали переговоров с союзниками о гарантиях безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что наше государство стремится получить гарантии безопасности на пути в НАТО. В настоящее время этот вопрос обсуждается с Европейским Союзом, с Великобританией и США.

Также сообщалось, что 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ, Зеленский и премьер Польши Матеуш Моравецкий встретились в Киеве и посетили раненых. В ходе совместной пресс-конференции глава государства подчеркнул, что Польша была рядом с Украиной еще до полномасштабного нападения РФ.