Премьер Польши прибыл с визитом в Киев в годовщину вторжения России. Фото
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля, в годовщину вторжения России, прибыл с визитом в Киев. Он и его украинский коллега Денис Шмыгаль возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии премьер-министра Польши в Twitter. "Премьер-министр Матеуш Моравецкий начал визит в Киев. Поездка проходит в особый день – именно сегодня годовщина российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
А официальный представитель польского правительства Петр Мюллер отметил, что цель визита Моравецкого – "дать четкий и измеримый сигнал" о дальнейшей поддержке Украины в защите от российской агрессии.
"Сразу после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы убедиться, что Украина не останется одна", – заявил он.
Ожидается, что Моравецкий также примет участие в заседании Верховной Рады, сообщил генеральный секретарь польской партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за "каждое завтра" необходимо бороться, и выразил уверенность в том, что Украина победит врага.
А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что девять лет войны сделали украинцев крепче бетона и стали.
Великобритания 24 февраля ввела новые санкции против РФ, в том числе против лиц, связанных с компаниями "Газпром", "Росатом" и "Ростех".
В свою очередь Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.
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