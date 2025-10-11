'В Украине существует значительный избыток мощностей': экс-директор ЦРУ сказал, что может изменить динамику на поле боя

Бывший генерал армии США, директор ЦРУ в 2011-2012 годах Дэвид Петреус считает, что есть возможность изменить динамику на поле боя в Украине. Для этого необходимо совместить целую серию мер: ликвидацию российской военной экономики, наказание тех, кто ее поддерживает, и оказание еще большей поддержки Украине.

Об этом Петреус сказал в интервью Die Welt. Он отметил, что в Украине существует значительный избыток мощностей, особенно для производства беспилотных систем, а также для другого вооружения, в частности самоходных гаубиц.

Если сделать все вышеперечисленное, украинцы получат возможность остановить россиян на поле боя. Также резко снизится эффективность российских беспилотных и ракетных атак.

"Тогда Путин наконец поймет, что это война, которую он не может себе позволить продолжать. Тогда ему придется серьезно договариваться о том, как ее прекратить. И это чрезвычайно важно. Вы не только получите серьезные переговоры, но и возможность долгосрочного соглашения", – заявил Петреус.

Об ударах по РФ и разрушении экономики

Он напомнил о том, что в результате украинских ударов более 20% нефтеперерабатывающих заводов в РФ уже повреждены или разрушены. Кроме того, в следующем году в Российском фонде социального обеспечения закончатся деньги.

"Поэтому я думаю, что есть реальная возможность для следующего европейского пакета санкций. Это будет 19-й раунд. Я надеюсь, что соответствующие санкции США будут введены. Важно помнить, что в Конгрессе США существует огромная двухпартийная поддержка. 84 из 100 сенаторов поддерживают санкции", – сказал экс-директор ЦРУ.

По его словам, сейчас есть шанс демонтировать российскую военную экономику, а также наказать тех, кто ей способствует. Речь идет о тех, кто продает России компоненты, микросхемы и детали, чтобы ее военно-промышленный комплекс мог продолжать производить системы вооружения, боеприпасы и тому подобное. Также необходимо принять меры против тех, кто покупает российскую нефть и газ.

Комментируя украинские удары по российской нефтяной промышленности, Петреус отметил, что в случае развертывания американских "Томагавков" Украина бы имела в своих руках "более мощное взрывное устройство большой дальности".

Однако, отметил он, украинцы уже близки к началу массового производства крылатой ракеты наземного базирования "Фламинго".

"Она будет иметь дальность полета 3000 километров и боеголовку весом 900 килограммов. Это типично украинская инновация – брать старые советские 900-килограммовые бомбы и устанавливать их на крылатые ракеты с двигателями и системами наведения. Это оружие будет важным, когда оно будет развернуто в большем количестве в боевых действиях", – отметил генерал в отставке.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал США в отставке и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ситуацию на фронте следует оценивать трезво. По его словам, российские войска не достигли переломного успеха, зато украинские силы продолжают контрнаступательные действия, освобождая новые территории.

