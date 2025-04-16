В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали продление правового режима военного положения еще на 90 дней, на этот же срок продлена и общая мобилизация. Они продлятся до 6 августа этого года.

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За решение проголосовали 357 и 346 народных избранников соответственно. Подробности сообщает OBOZ.UA

В Верховной Раде 16 апреля состоялось уже 15 голосование за продление правового режима военного положения. Нардепы продлили его до 6 августа текущего года, то есть еще на 90 дней, поддержав законопроект 13172. Предыдущим голосованием, прошедшим в январе, они установили военное положение до 9 мая.

Решение поддержали 357 народных депутатов. Против проголосовал только один, нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, указывает его коллега по парламенту, народный депутат Ярослав Железняк.

Еще четверо депутатов, как видно из опубликованного Железняком фотографии табло с результатами голосования, воздержались при принятии решения.

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