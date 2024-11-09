В Украине озабочены ухудшением отношений с Великобританией: СМИ выяснили детали

Отношения Украины с Великобританией ухудшились с тех пор, как к власти в июле 2024 года пришло лейбористское правительство во главе с премьр-министром Киром Стармером. В Киеве жалуются, что Лондон не передает для борьбы с вторжением России дальнобойные ракеты Storm Shadow даже для их использования только на территории Украины.

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Об этом сообщило издание The Guardian с ссылкой на чиновников Офиса президента Украины. Стармер еще не посетил Украину спустя четыре месяца после вступления в должность. В Киеве говорят, что поездка будет бесполезной, если он не обязуется пополнить запасы Украины Storm Shadow.

"Ему нет смысла приезжать как туристу", — заявил один из высокопоставленных представителей ОП.

Украина все больше недовольна Лондоном в том время, как российские войска имеют продвижения на фронте, а победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала опасения, что Вашингтон может остановить или замедлить военную помощь Украине.

Основная претензия Украины к Великобритании заключается в том, что она не поставила никаких дополнительных ракет из своих резервов Storm Shadow, даже для использования по целям в Крыму и других украинских территориях, оккупированных Россией с 2014 года.

"Этого не происходит. Стармер не дает нам дальнобойного оружия. Ситуация не та, что была, когда Риши Сунак был премьер-министром. Отношения ухудшились", – словал чиновник ОП.

По его словам, Стармер уже несколько раз откладывал визит в Украину.

"Мы обсуждаем с августа возможный визит Стармера. Различные даты назначались и отменялись. Стармер несколько раз откладывал. Нет смысла в его приезде в качестве туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения", – сказал источник журналистов.

Также журналисты пишут, что Зеленский неоднократно призывал Великобританию снять ограничения на использование Storm Shadows против военных объектов в глубине России. Считалось, что Даунинг-стрит благосклонно отнеслась к этой просьбе, но не отменила запрет из-за давления со стороны администрации Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, пять бывших министров обороны Великобритании обратились к премьеру Киру Стармеру с призывом разрешить Украине удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по целям в России без согласия на это США. Они подчеркнули, что промедление лишь подбодрит российского диктатора Путина.

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