«В третий раз будет ещё лучше»: Трамп пошутил о новом президентском сроке

Президент США Дональд Трамп пошутил о своём третьем президентском сроке. В то же время глава Белого дома сразу заверил присутствующих, что не имеет реального намерения вновь участвовать в выборах.

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Об этом он заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов. Комментируя перенос даты проведения ежегодного ужина аккредитованных при Белом доме корреспондентов с апреля на 24 июля, Дональд Трамп сравнил это мероприятие со своим пребыванием у власти.

"Второй раз — это замечательно. Как и в случае с моим президентским сроком, второй раз всегда удачнее. Да, во второй раз всегда получается лучше. А в третий раз будет ещё лучше", — заявил он.

В то же время Трамп сразу же подчеркнул, что это заявление — исключительно шутка, а не его реальные планы вновь участвовать в выборах. Действующий президент Соединенных Штатов отдельно подчеркнул: "Я просто шучу".

Отметим, что согласно 22-й поправке к Конституции США, утвержденной в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Полномочия нынешнего лидера США должны истечь в январе 2029 года, однако он уже не впервые публично высказывает подобные шутки. Первый президентский срок Трампа длился с 2017 по 2021 год.

Напомним, ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал рост поддержки Украины среди сторонников движения MAGA. В ответ он заявил, что его сторонники поддерживают то, что поддерживает он, а также согласился с репликой журналиста о том, что поддерживает тех, кто побеждает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом во вторник, 28 июля. Также онпланирует присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма.

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