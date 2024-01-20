В Сумской области подрались мэр города и начальник РВА: все подробности. Фото и видео

В Ромнах на Сумщине прямо в центре города в присутствии множества людей подрались городской голова Олег Стогний и начальник Роменской районной военной администрации Денис Ващенко. Столкновение произошло из-за недоразумения представителей администрации относительно действий на местной Аллее Славы.

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О событии сообщили в Facebook сам Стогний и сотрудница исполкома Любовь Солонинко. Оказывается, женщина тоже получила несколько ударов, как заявила, от Ващенко. Сам начальник РВА пока никак не прокомментировал ситуацию.

Стогний объяснил, что утром возле Аллеи Славы начались неизвестные строительные работы и появилось массовое скопление людей. Никаких разрешений на земельные работы город не давал, поэтому мэр вышел поинтересоваться происходящим.

"Как оказалось, политическую акцию возглавлял начальник военной администрации, пользуясь служебным положением, сообщил, что им разрешения не нужны и они сами разберутся. В дальнейших своих действиях господин Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и работницу исполкома", – написал Стогний.

Мэр отметил, что Ващенко, "не сдерживаясь", наносил удары ему и Солонинко.

"Пострадавшая работница отдела по вопросам внутренней политики, которая выполняла свои должностные обязанности – мать троих детей. Поднимать руку на женщину – это вообще безнравственно, а тем более, когда это делает руководитель целого района, который должен защищать права и свободы каждого жителя. Особого позора этому инциденту добавляет то, что этот "мужчина" – глава Роменской РГА", – отметил городской голова.

"Мне противно писать, что человек, возглавляющий Роменскую военную администрацию, позволил себе ударить меня, когда я выполняла свои непосредственные должностные обязанности, в результате чего я получил телесные повреждения и нуждаюсь в медицинской помощи", – написала Солонинко.

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