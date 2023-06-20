В США заявили, что не против, если в переговорах Украины и РФ будет посредник

Штаты не возражают, чтобы для процесса установления мира в Украине была привлечена третья сторона. Однако она должна стоять на позициях территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 20 июня, на прессбрифинге в Вашингтоне.

По его словам, в Вашингтоне не отрицают роли третьей стороны в переговорах Украины и РФ.

"Но опять же, для того чтобы эта роль была устойчивой и имела шансы на успех, она должна начинаться с полного понимания украинской перспективы и полной и полной преданности устава ООН, идеи территориальной целостности, суверенитета Украины вдоль ее международно признанных границ", – подчеркнул представитель администрации Байдена.

Он также заявил, что "война в Украине действительно связана с идеей суверенитета и территориальной целостности. На самом деле речь идет об Уставе ООН".

По его словам, важно сохранить порядок, основанный на правилах, установленных после Второй мировой войны.

Представитель администрации США также отметил, что США поддерживают украинскую формулу мира.

"Мы неоднократно говорили, что поддерживаем видение Президента Зеленского относительно справедливого мира. И мы много раз говорили, что любая достойная дискуссия – будь то на саммите или в меньших форматах – любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет такой, что заслуживает доверия", – сказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что в основе таких обсуждений должно быть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и они должны начинаться по крайней мере с обсуждения предложения по 10 пунктам, предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что представит новый мощный пакет помощи Украине в среду, 21 июня. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев, сколько потребуется. О новом пакете помощи Блинкен объявит на конференции, организованной Украиной и Великобританией, которая будет проходить в Лондоне 21-22 июня.

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