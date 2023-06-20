Блинкен: США объявят о новом мощном пакете помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что представит новый пакет помощи Украине в среду, 21 июня. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев, сколько будет необходимо.

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Как сообщает Reuters, о новом пакете помощи Блинкен объявит на конференции, организованной Киевом и Лондоном и призванной привлечь частные компании к инвестированию в восстановление Украины после войны. Она пройдет 21-22 июня в Лондоне.

На мероприятии ожидается присутствие более 1 тысячи официальных лиц из более чем 60 государств, а руководители предприятий и глобальные инвесторы обсудят, как помочь стране восстановиться.

"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому. Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового мощного пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра", – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли во вторник, 20 июня.

Оба политика подчеркнули, что конференция призвана побудить частный сектор использовать свои ресурсы для ускорения восстановления Украины, но Киев также должен внести свой вклад, настаивая на проведении реформ, а мир должен найти способ предложить компаниям страховку от от военного ущерба и разрушений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Reuters, Киев ведет переговоры с компаниями на Западе по производству оружия в Украине. Контракты могут быть подписаны в ближайшие месяцы.

– В Госдепе США заявили, что передача истребителей F-16 Украине займет месяцы. Это время потребуется для урегулирования механизмов их доставки.