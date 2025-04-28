В США отреагировали на признание Северной Кореей участия ее солдат в войне против Украины

В США отреагировали на признание Северной Кореей участие ее солдат в войне против Украины и призвали прекратить развертывание их войск на территории РФ. В частности, Вашингтон обратился с требованием к Москве прекратить любую поддержку Пхеньяну.

Видео дня

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на представителя Государственного департамента Соединенных Штатов. Он отметил, что КНДР несет ответственность за свои поступки.

"Мы продолжаем быть озабочены прямой вовлеченность КНДР в войне. Развертывание военных сил КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться", – пояснил чиновник.

В Госдепе США также подчеркнули, что обучение северокорейских военнослужащих российской стороной является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которые в совокупности налагают всеобъемлющий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР, или ей.

По сообщению официального Центрального информационного агентства Северной Кореи (KCNA), в воскресном письменном заявлении для государственных СМИ военная комиссия заявила об "успешном завершении" операций по "освобождению" Курской области на западной линии фронта России, что, по ее словам, продемонстрировало "высший стратегический уровень крепкой военной дружбы" между Северной Кореей и Россией.

В заявлении также утверждалось, что военное присутствие Северной Кореи в России полностью отвечает Уставу ООН, другим международным законам и договору о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и Россией, и "служит образцовым примером и замечательной моделью наиболее точного выражения действий для их реализации".

Напомним, что недавно Северная Корея впервые официально подтвердила, что направила свои войска в Россию для поддержки Москвы в войне против Украины. Такие действия были предприняты по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

В преддверии командования армии РФ впервые признало участие военных КНДР в операциях против ВСУ в Курщине. Россияне открыто поблагодарили северокорейских офицеров и солдат за то, что те помогли якобы вытеснить украинских бойцов из региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ соврали, что освободили Курскую область. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил об этом Путину, однако в Украине подчеркнули, что ВСУ продолжают сдерживать врага на Курском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!