В США назвали напрасными усилия 'коалиции желающих' для Украины – Politico

В Вашингтоне назвали гарантии безопасности для Украины от США решающими. Усилия же Европы по обеспечению мира в нашем государстве в формате "Коалиции желающих" американцы считают напрасными.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников в США. При этом отправлять своих военных в Украину после достижения соглашения, как это выразили готовность сделать некоторые европейские страны, Штаты отказываются.

В материале указано, что во время переговоров по безопасности Украины европейские страны предлагали ограниченное присутствие своих войск для контроля за режимом прекращения огня. В частности, о готовности отправить небольшие военные контингенты заявляли Франция и Германия.

Однако в США усилия Европы оценивают в определенной степени пренебрежительно, подчеркивая, что действительно важными для Украины являются американские гарантии безопасности.

"Усилия "Коалиции желающих" неплохие. У них было несколько вертолетов, несколько военных и несколько гарантий здесь и там, но если поговорить с украинцами, то на самом деле американские гарантии безопасности являются решающими", – цитирует издание одного из американских чиновников.

Politico добавляет, что ранее президент США Дональд Трамп отвергал размещение Штатами войск на территории Украины, однако говорил, что Вашингтон готов оказать помощь, в частности осуществлять спутниковый и разведывательный мониторинг, отправить несколько дронов для контроля линии разграничения и оказывать логистическую поддержку.

Отмечается, что кроме вопросов безопасности, значительная часть переговоров в Абу-Даби 23-24 января касалась экономической сферы и контроля над Запорожской АЭС, которую сейчас занимают российские войска. Москва настаивает на совместном использовании электроэнергии с украинской станции, но окончательного решения еще нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что издание Axios со ссылкой на "украинских чиновников" утверждало, что Украина и РФ в ОАЭ проводили также переговоры без участия США. Американские же чиновники рассказали журналистам о "почти дружеских" отношениях между членами украинской и российской делегаций.

