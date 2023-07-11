В Spiegel узнали, каким может быть итоговое заявление саммита НАТО с 'условиями' для Украины

В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе возникли сложности в согласовании текста итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры. Так, сейчас в СМИ распространяется текст черновика этого политического документа, в котором присутствует решающий параграф, с условиями для Украины.

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Черновик документа, в частности, попал в немецкое издание Spiegel. Как отмечается, соответствующий текст является основой для дальнейшего обсуждения и, возможно, на переговорах между главами государств и правительствами в Вильнюсе он будет изменен.

В этом образце утверждается, что будущее Украины за НАТО – это обещание было дано еще на саммите в Бухаресте в 2008 году. Однако сроки вступления не приводятся. Так, на скорейшем вступлении в альянс среди прочего настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

В тексте четко отмечено, что Украина может быть приглашена присоединиться к НАТО только в случае согласования нынешними членами, что необходимые условия для этого выполнены. Особое внимание уделяется необходимости проведения Украиной реформ в сфере демократии и сотрудничества с НАТО. Министры иностранных дел НАТО должны регулярно пересматривать прогресс.

Только после этого будет принято решение о приглашении. "Мы готовы прислать приглашение Украине, если все члены Альянса согласятся, что условия выполнены" – это последнее предложение важного абзаца.

Отметим, сегодня, 11 июля, в литовской столице стартовал саммит стран НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений по своему пути вступления в Альянс, а еще того, что Запад будет продолжать поддерживать ее в военном плане. Именно это будет одним из главных вопросов встречи, однако натовские страны до сих пор не согласовали декларацию о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на дискуссии о вступлении Украины в НАТО. По его словам, неготовность пригласить нашу страну в Альянс или сделать ее участником означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

В Кремле уже начали пугать "последствиями" ускоренного режима принятия Украины в НАТО. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная инициатива генсека Альянса Йенса Столтенберга "очень рискованна".

В МИД Украины отмечают, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже сейчас отвечает интересам союзников. Ведь наше государство проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну.

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