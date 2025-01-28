В Сербии большая часть правительства, включая премьера, уходит в отставку из-за масштабных протестов – СМИ

Большая часть правительства Сербии, включая премьер-министра Милоша Вучевича, уходит в отставку на фоне массовых протестов в стране. В свою очередь президент Александр Вучич пожаловался, что протесты создают проблему для экономики страны.

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При этом сербские власти обвиняли страны Запада в попытке организовать в стране "цветную революцию". Об этом сообщает сербское издание B92.

Отставка правительства связана с протестами, которые вспыхнули в Сербии после трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда из-за обрушения части конструкции на вокзале погибли 15 человек.

Участники акции протеста, а также представители оппозиционных политических сил уверены, что трагедия произошла в результате халатности властей и коррупции при строительстве. В связи с этим митингующие требовали отставки премьер-министра и всего правительства.

Сербские СМИ информируют, что Милош Вучевич решил сложить полномочия после того, как вечером 27 января в Нови-Саде подверглись нападению несколько студентов, а одна девушка получила серьезные ранения и находится в Центре неотложной помощи. По предварительным данным, студенты расклеивали стикеры с призывом к протесту граждан, а несколько мужчин напали на них с бейсбольными битами.

Во время пресс-конференции Вучевич заявил, что за всеми блокадами, напряженностью и разногласиями в обществе стоит кто-то из-за границы с целью "угрожать Сербии как стране".

"Кто-то это придумал, я с уверенностью могу сказать, что это затронуло самую чувствительную сферу общества, и это подло задумано угрожать Сербии как стране. Все, что происходило после этого, протесты, блокады дорог, мостов, бесчисленные словесные и физические конфликты по всей Сербии. Сколько бы мы ни пытались утихомирить страсти, это всегда приводило к какому-то невероятному черному сценарию. Всякий раз, когда казалось, что диалог будет достигнут, как будто какая-то невидимая рука создавала инцидент и еще больше усиливала напряженность", – сказал бывший премьер.

Во время первых протестов в ноябре 2024 студенты требовали немедленного наказания для всех, кто участвовал в реконструкции станции. Примечательно, что после этого произошло 11 и две отставки министров, однако общественное возмущение не утихло.

За последние дни столкновения между сторонниками президента Вучича и участниками акции протеста ужесточились. В результате инцидентом были пострадавшие. Аналитик отмечают, что протесты стали самым большим вызовом за последние годы для Вучича, который стремился сбалансировать интересы Сербии между Россией и Европейским союзом.

Напомним, конце декабря в Белграде состоялся еще один большой протест, в котором приняли участие студенты, фермеры и актеры. Участники масштабной акции требовали привлечения к ответственности виновных в трагедии в Новом Саде.

Ранее сообщалось, что 24 января студенты объявили всеобщую забастовку против правительства президента Александра Вучича. К ним присоединились преподаватели университетов, школьные учителя, юристы, представители многих компаний, кафе, ресторанов, кинотеатров и СМИ. Самый массовый протест был организован в Белграде.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в ноябре прошлого года в столице Сербии Белграде сотни активистов оппозиции вышли на протест после смертельного ЧП на железнодорожном вокзале в Новом Саде. Они обвиняли власть в халатности и коррупции, а также требовали арестовать президента.

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