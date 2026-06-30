В Сенате США хотят ускорить передачу Украине боеприпасов: что известно

Два члена Сената США (верхняя палата Конгресса) представили двухпартийный законопроект, призванный сократить бюрократию и ускорить поставки Украине необходимых боеприпасов. Он называется "Закон об ускорении европейских инвестиций в оборону Украины".

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Об этом сообщили в пресс-службе сенатора-демократа от штата Вирджиния Тима Кейна. Он является автором законопроекта вместе с сенатором-республиканцем от штата Техас Джоном Корнином.

Отмечается, что закон будет способствовать укреплению обороны Украины за счет обеспечения более стабильных и своевременных поставок большого количества боеприпасов, имеющих решающее значение для борьбы страны против российской агрессии.

Он также будет стимулировать увеличение инвестиций союзников по НАТО в оборону Украины и развитие оборонно-промышленной базы США.

Что предусматривает закон

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон о контроле за экспортом оружия (AECA). Цель – предварительное одобрение закупки и передачи Украине странами-членами НАТО и другими государствами определенных видов боеприпасов, производимых в больших объемах и имеющих низкий уровень технологичности, до 31 декабря 2030 года с возможностью продления срока действия до 2035 года.

К таким боеприпасам относятся:

– 155-мм артиллерийские снаряды;

– 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur с увеличенной дальностью;

– боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS);

– боеприпасы для управляемой ракетной системы множественного запуска (GMLRS).

Правительство Украины должно будет письменно гарантировать, что оно не будет передавать эти боеприпасы без получения согласия от США. При этом законопроект сохраняет действующие требования относительно мониторинга использования вооружения и контроля со стороны Конгресса.

Позиция сенаторов

"Украинцы продемонстрировали невероятную стойкость и способность к адаптации на поле боя, и я горжусь тем, что с начала войны США, НАТО и наши другие партнеры объединились, чтобы поддержать оборону Украины перед лицом жестокого вторжения Путина. Этот двухпартийный законопроект позволит нам более эффективно поддерживать Украину путем укрепления сотрудничества с нашими партнерами и содействия своевременной передаче крайне необходимых простых боеприпасов", – заявил Кейн, который является членом комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям.

Корнин отметил: очень жаль, что этот ценный инструмент помощи Украине часто застревает в сложной процедуре утверждения экспорта оружия. Многие из этих операций касаются одних и тех же боеприпасов.

"Наш законопроект, основанный на здравом смысле, позволит сократить бюрократические препятствия и ускорить процесс приобретения и передачи нашими союзниками определенных видов боеприпасов Украине, чтобы она могла продолжать борьбу против неспровоцированного вторжения Путина, и я горжусь тем, что вместе с сенатором Кейном представляю этот законопроект", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон не использовал вовремя 910 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине в рамках программы USAI. В то же время это не означает, что средства были потеряны или помощь сократили. В соответствии с бюджетными правилами Минобороны США они могут быть использованы для выполнения уже заключенных контрактов.

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