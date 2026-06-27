Минобороны США не использовало вовремя $910 млн, выделенных на военную помощь Украине: что это означает

Пентагон не использовал в срок 910 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине в рамках программы USAI. В то же время это не означает, что средства были утрачены или помощь сократили — в соответствии с бюджетными правилами Минобороны США они могут быть использованы для выполнения уже заключенных контрактов.

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На данный момент из выделенных средств на помощь Украине доступными для возможной выплаты остаются ещё 43%. Об этом говорится в отчёте аудиторов "Operation Atlantic Resolve Including U.S. Government Activities Related to Ukraine", который охватывает первый квартал 2026 года.

Что такое программа USAI

Программа Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) была создана Конгрессом США после российской оккупации Крыма в 2014 году, чтобы помочь Украине укреплять собственную обороноспособность.

В отличие от передачи вооружения со складов американской армии, средства USAI используются для закупки нового оружия, боеприпасов, военной техники, оборудования и услуг непосредственно у американских производителей.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Конгресс США выделил в рамках этой программы в общей сложности 33,51 млрд долларов.

Почему возникла сумма в 910 млн долларов

Пентагон сообщал, что поставки в Украину оборонных товаров и услуг, финансируемых USAI, осуществляются в соответствии со стандартами 5-летних контрактов на закупку

Согласно отчету аудиторов, 910 млн долларов из общей суммы больше не могут быть использованы для заключения новых контрактов, поскольку истек установленный бюджетным законодательством срок для принятия новых финансовых обязательств.

Кроме того:

- 110 млн долларов уже выделены, но еще не распределены;

- 13,49 млрд долларов уже закреплены в контрактах, однако еще не оплачены.

Таким образом, стоимость вооружения, техники и услуг, которые уже были профинансированы в рамках программы USAI и переданы Украине, по состоянию на март 2026 года составляла 19,21 млрд долларов, или 57% от общего объема финансирования.

Означает ли это потерю средств

Согласно правилам Пентагона, истечение срока действия бюджетных ассигнований не означает автоматического "сгорания" средств.

Согласно правилам Министерства обороны США, эти деньги больше нельзя использовать для новых закупок, однако они остаются доступными для финансирования уже существующих контрактов, увеличения их стоимости или выполнения ранее принятых финансовых обязательств.

Такие средства могут использоваться для этих целей ещё в течение пяти лет после истечения срока действия соответствующих бюджетных ассигнований.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность производства американского оружия по лицензии в Европе и Украине. Такое решение может помочь ускорить поставки средств противовоздушной обороны для украинской армии.

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