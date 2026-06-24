В российской Госдуме заговорили о необходимости мобилизации в РФ: могут объявить после выборов – СМИ

Российская Госдума обсуждает введение новой волны мобилизации в России, к которой могут призвать сразу после проведения выборов. На этот раз инициатива исходит от самих российских законодателей.

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Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал "Можем объяснить". Сообщается, что работа над законами по борьбе с уклонистами была завершена Госдумой ещё весной.

Новая мобилизация в России

По данным источников журналистов в самой Госдуме, её могут объявить на первом заседании новой Думы после выборов в сентябре.

"По замыслу Администрации президента, несколько депутатов выступят с трибуны парламента с обращением к Путину о необходимости новой мобилизации", – говорит один из собеседников.

Сообщается, что в последние дни появилось сразу несколько сигналов о подготовке нового призыва. На прошлой неделе в Пензе и области прошли массовые облавы, когда российская полиция и Росгвардия забирали людей на улицах и отвозили в военкоматы, где их уговаривали, угрожали и даже силой заставляли подписывать контракты и отправляли на войну. По данным российских оппозиционеров-правозащитников, такие рейды показывают, как может выглядеть новая волна мобилизации.

"Не стоит думать, что всё будет относительно спокойно, как осенью 2022 года. На улицах будут задерживать всех без разбора. Неважно, годен он или нет — будут избивать, надевать пакеты на голову — лишь бы кого-то отправить", – говорит оппозиционер-правозащитник Алексей Табаков.

О нехватке людей на фронте постоянно пишут российские военные корреспонденты и Z-блогеры. Весной 2026 года поток добровольцев сократился на треть, сообщает "Верстка". В свою очередь, источники газеты The Washington Post предположили, что осенью Путин будет вынужден объявить вторую волну мобилизации, если потери ВС РФ останутся на том же уровне.

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв в своём Telegram-канале анонсировал "масштабную мобилизацию", но уже на следующий день опроверг эту информацию, заявив, что его канал "взломали". Необходимость мобилизации также опровергали экс-президент России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и депутат КПРФ Виктор Соболев.

Однако в конце мая был подписан внесенный по инициативе думских лоббистов Министерства обороны России закон, который расширяет систему профилактики правонарушений на "исполнение воинского долга и несение военной службы" и дает МВД право проводить "профилактические беседы" с теми, кто уклоняется от мобилизации.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму начали массово рассылать повестки. Их получают мужчины, состоящие в военном резерве армии РФ. По прибытии в военкоматы резервистам сразу вручают мобилизационные приказы.

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