В России начались "облавы" на мужчин: их хватают даже на свалках, чтобы отправить на войну. Фото и видео

В Пензенской области начали отлавливать на улицах россиян призывного возраста. Силовики и представители военкоматов проводят в Пензе и других городах региона массовые рейды, тех, кого задерживают, избивают и принуждают к подписанию контрактов с минобороны.

Видео дня

Подробности сообщает российское издание "Важные истории". Среди местных жителей поползли слухи, что кроме избиений "отловленных" еще "чем-то обкалывают", появляются сообщения также о задержании несовершеннолетних, правда их впоследствии якобы отпускают.

В Пензе и области начались рейды по "отлову" россиян для отправки на войну

По данным "Важных историй", в Пензенской области сотрудники полиции, Росгвардии и военкоматов проводят массовые рейды, в ходе которых задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с минобороны РФ.

О таких случаях начали сообщать жители Пензы, Каменки и Кузнецка.

Так, 17 жительница Пензы Наталья Соломина опубликовала в соцсетях видео. на котором россиянки стоят возле автобуса с мужчинами возле военкомата, пытаются "отбить" их у силовиков, бросаются на автобус, рыдают и говорят, что их мужчин насильно путем избиений заставили подписать контракты с минобороны РФ.

"Сами мужчины сидят под конвоем военных и не реагируют на вопрос, добровольно ли отправляются в войска", – отмечено в публикации.

Одна из женщин на видео кричит: "Мы знаем, что вы их избиваете! Будьте вы прокляты!"

Журналисты "Медиазоны" определили место съемки: военкомат Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы на улице Складской.

Местные жители утверждают, что облавы в области носят массовый характер. При этом в местных СМИ об этом нет ни одного упоминания – если не считать многочисленных возмущений подобным молчанием в комментариях к постам этих СМИ в соцсетях.

Молчит и местная власть, хотя жители Пензы, к примеру, множество раз призывали мэра города Олега Денисова объяснить происходящее.

"Почему останавливают машины и задают вопросы про воинский учет? Где комментарии по поводу видео из Каменки, где людей заталкивают в машину люди в военной форме?" – пишет одна из пользовательниц.

Жители Пензы утверждают, что на улицах города дежурят экипажи ДПС с работниками военкоматов и ОМОНом Росгвардии в балаклавах, а полиция патрулирует улицы на гражданских машинах и обходит квартиры (известно о таком случае в микрорайоне Пензы Спутник).

Силовики якобы проверяют документы воинского учета.

"Искали призывников-бегунков. Вопросы были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат", – говорит один из очевидцев.

Проект "Идите лесом", помогающий россиянам избежать мобилизации и отправки на войну, со ссылкой на свои источники сообщил, что пойманных мужчин сажают в машины на улицах и заставляют подписывать контракты. Силовики также останавливают общественный транспорт и проводят там рейды. Некоторых якобы забирают из личных автомобилей, а одиноких мужчин-пешеходов заталкивают в микроавтобусы и увозят в военкомат, а уже там избивают:

"Забрали 20 человек: кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали. Пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают", – рассказывает одна из россиянок

"Забирают даже несовершеннолетних. Потом, правда, отпускают после выяснения личности. Всех увозят в военкомат на улице Складская 19. Там жёстко прессуют, избивают. Ходят слухи, что даже чем-то обкалывают, чтобы подписали контракт", – утверждает один из очевидцев.

Он говорит, что ловить мужчин начали с января, но в последнее время облавы усилились и "ситуация с каждым днём всё хуже", а власти регионов "обменялись" для этой цели силовиками:

"Из Кировской области прислали порядка ста человек на отлов людей в Пензе, а из Пензы с этой же целью поехали в Кировскую область. Все машины, в которые с января пакуют людей в Пензе, на 43-м регионе. Предлоги разные — якобы похож на разыскиваемого на ориентировке, уточнить данные, установить личность и тому подобное. Заканчивается всё подписанием контракта", – утверждает россиянин.

В Кузнецке, по свидетельствам местных, таксисты якобы увозят мужчин в полицию вместо адреса назначения. Там их также принуждают к отправке на войну.

Примерно то же происходит и в других населенных пунктах области.

"Люди пишут, что боятся выйти в магазин. О массовых облавах сообщают не только в Пензе, но и в Каменке, и в других населённых пунктах области. "Ездит ещё чёрный микроавтобус, в нём семь человек, тоже собирают. Разнарядка пришла, что надо из Каменки 700 человек забрать", — говорит в голосовом сообщении местная жительница. Когда людям удаётся попасть на приём к чиновникам, они "искреннее изумляются" и обещают "принять меры", но ничего не делают", – пишет Telegram-канал "МОБИЛИЗАЦИЯ | Новости | Что делать?"

"Важные истории" тем временем приводят отдельные истории россиян, живущих там, где, как подчеркивает российская пропаганда, "нет ТЦК" и "бусификации".

К примеру, 20 мая 25-летнего пензенца Андрея Шалимова вызвали в судебные приставы для вручения квитанции. Вместо этого у него забрали паспорт и отправили в военкомат, рассказала его жена. В военкомате его избили и заставили подписать контракт. В распределителе с ним были 13 человек, одного из них принудили к службе под пытками: надели на голову мешок и душили.

Еще одна жительница Пензы рассказала, что около двух недель назад ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцына вызвали в военкомат на Складской улице. Там его душили пакетом и заставили подписать контракт.

"В городских чатах распространяются слухи о том, что силовикам якобы поставлена задача набрать на войну 1500 человек.... Очевидцы говорят журналистам, что люди боятся выйти на улицу. Все друг другу звонят, предупреждают, чтобы не отпускали мужиков на улицу. Кассирша в торговом центре при мне кричала какому-то парню, который там же работает, чтобы сидел внутри и не выходил на улицу курить, потому что там караулят", – пишут "Важные истории".

Как писал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму начали массово рассылать повестки. Их получают мужчины, состоящие в военном резерве армии РФ. По прибытии в военкоматы части резервистов сразу вручают мобилизационные приказы.

Также сообщалось, что Россия столкнулась с проблемой набора контрактников на войну. Поэтому Кремлю пришлось прибегнуть к "новым методам".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!