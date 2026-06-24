Поток новобранцев в армию Путина резко сократился по всей России: появились подробности

По всей территории России наблюдается значительное сокращение числа желающих вступить в ряды оккупационной армии. Особенно заметно это в Москве, где весной 2026 года поток новобранцев сократился примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Из-за дефицита рекрутов российские власти вынуждены активнее искать пополнение в других регионах, в частности в Дагестане. Подробности сообщили в Telegram-канале "Верстка".

В РФ также есть проблемы с пополнением армии

Как отмечает издание, количество россиян, согласных подписать контракты с Минобороны РФ и отправиться на войну против Украины, продолжает сокращаться, и особенно заметно это стало в Москве.

По имеющимся данным, в апреле столица РФ отправила на фронт 1708 контрактников, а в мае – всего 1378. Это почти на тысячу человек меньше, чем за тот же период 2025 года, и даже ниже показателей 2024-го, когда в Москве ещё не действовали многомиллионные выплаты за заключение контракта с российским оборонным ведомством.

Источник в московской мэрии охарактеризовал ситуацию как "стабильно х**вую", отметив, что желающих поступать на военную службу становится всё меньше, а количество мотивированных добровольцев сокращается ещё быстрее.

В то же время ещё более сложной является ситуация с набором контрактников в подразделение беспилотных систем "Рубикон", где военнослужащие заключают контракты без возможности их дальнейшего продления.

По имеющейся информации, на начальном этапе объявление о наборе вызвало значительный интерес среди потенциальных рекрутов, однако из-за жестких критериев отбора большинство кандидатов не смогли пройти отбор. В результате ожидаемого пополнения личного состава достичь не удалось.

"Точных цифр собеседники "Верстки" предоставить не смогли. Но, по их словам, тех, кто сейчас заключил контракты с "Рубиконом", – примерно треть от всего потока", – говорится в материале.

Кроме того, источник издания в одной из воинских частей Сибири сообщил, что количество желающих подписать контракт с российской армией постоянно сокращается, поэтому "новобранцев приходится искать в других регионах, в частности, в Дагестане".

Как писал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму начали массово рассылать повестки. Их получают мужчины, состоящие в военном резерве армии РФ. По прибытии в военкоматы резервистам сразу вручают мобилизационные приказы.

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