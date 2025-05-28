В России сделали циничное заявление 'удары Украины по жилым домам россиян', 'забыв' о своих преступлениях. Видео

В России в очередной раз отличились циничными и лживыми заявлениями в сторону Украины. Там обвинили Киев в, якобы, ударах по жилым домам россиян, и отметили, что РФ атакует только военные объекты Вооруженных сил Украины.

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Соответствующее заявление пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Украина и Россия пока не перешли к прекращению огня.

"Украина бьет по жилым домам российских граждан, РФ наносит удары только по военным объектам ВСУ – это большая разница", – выдал представитель Путина.

Стоит отметить, что попадание по домам российских граждан, в результате атак, происходит из-за "точной" работы противовоздушной обороны страны-агрессора. При этом Россия неоднократно наносила удары по гражданским объектам на территории Украины, где находились мирные жители.

Также Песков отметил, что стороны еще не перешли к обсуждению временного перемирия – прежде всего Россия и Украина должны предоставить проекты меморандумов со своими мирными инициативами. Представитель Путина добавил, что благодаря усилиям США получилось провести обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

"Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям США и президента Дональда Трампа лично, по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно", – отметил Песков.

Напомним, ранее спикер Путина высказался относительно будущей встречи российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что это "возможно", но она должна стать итогом "конкретных договоренностей" Москвы и Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене неких "дискриминационных законов".

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